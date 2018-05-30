Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat’tan kaçan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatılıyor, yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin son bölümünde; Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit’e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan’la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar.
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir’in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes’i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan’ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Nefes'ten gerçekleri saklamak Tahir için çok zor…#FırtınadanÖnce @SinegrafFilm @atvcomtr #SenAnlatKaradeniz pic.twitter.com/RZdub5BIe7
— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) 30 Mayıs 2018
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN