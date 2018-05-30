Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 19. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı dizi yayınlandığı günden beri reyting rekorları kırıyor. Son bölümde Nefes, öz kızı olduğunu bilmediği Ceylan ile yakınlaşır.Dizi severler şimdiden yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor: Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

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Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat’tan kaçan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatılıyor, yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin son bölümünde; Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit’e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan’la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir’in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes’i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan’ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM