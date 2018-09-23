Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm 2. yeni fragmanı geldi! Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanda Vedat’tan korkunç oyun…

Sen Anlat Karadeniz dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm 2. fragmanda Vedat'ın planı ortaya çıkar. Vedat yeni fragmanda Nefes ile Tahir'i ayırmak için "Kardeşi kardeşe düşürürsem işte o zaman onları şah damarından yakalamış olacağım" der. İşte Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm 2. fragmanı...

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Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm yeni fragmanlarında Vedat yeniden güçleniyor. Üstelik bu sefer daha da gaddar. Tahir ile Nefes her şeyden habersiz aşklarını doya doya yaşıyor. Ama bu mutluluk maalesef uzun sürmüyor. 22. bölüm yeni fragmanında Vedat, Asiye’yi kaçırarak ona eziyet ediyor. Vedat’ın evi asıp Asiye’yi aldığı sahnede Nefes’in de evde olduğu görülüyor. Nefes gözyaşları içinde Tahir’i arıyor. Vedat’ın ne kadar ileri gidebilecek biri olduğu da gözler önüne seriliyor. Nefes, Tahir’in annesi tarafından suçlanıyor ve Mustafa da annesinden yana çıkıyor. Ve Nefes yeniden Vedat’ın eline düşüyor. Vedat, Tahir’i arayarak “karının ve oğlunun hayatı için kardeşini öldürür müsün diyor” İşte izleyicilerin nefeslerini tutarak izleyecekleri Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm 1. ve 2. yeni fragmanı…

SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM İLK FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 22. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir ve Nefes, Vedat'a gemide Vedat'a yakalanır. Vedat, Tahir'in ellerini bağlar ve Nefes'in onu elleriyle denize itmesini ister. Nefes çaresizlik ve gözyaşları içinde sevdiği adamı iter. Vedat bununla da yetinmeyip Saniye Hanım'ı arayarak ‘Tahir'i kaybettik' der. Tahir'in annesi bu haberi kaldıramaz ve fenalaşır. Nefes, Tahir'in ellerini bağlarken avucunun içine bir de bıçak bırakır. Şimdi Tahir için yaşam savaşı verme vakti gelir. Vedat yaptığı kötülükle mutluluk içinde intikamını aldığını sanır. Tahir ellerindeki iplerden kurtulur ve suyun yüzüne çıkar.

NEFES VEDAT'I KANDIRIR

Nefes, Vedat'ı vazgeçtiğine inandırmaya çalışır. Hatta Tahir'i sevmediğini bile söyler. Böylece Vedat'tan Mustafa'yı kurtarmasını ister. Vedat 155'i arayarak Mustafa Kaleli'nin cinayetten sorumlu olmadığı söyler ve tüm kanıtları sunar. Teslim olması için de Necip'i arar. Böylece Mustafa serbest kalacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ 22. BÖLÜM İZLE

TAHİR İLE VEDAT YUMRUK YUMRUĞA

Mustafa'nın kurtulacağını garanti eden Nefes hemen harekete geçer ve suya atlayacağını söyler. Vedat'ın gözü döner çocuklarını da öldüreceğini ima eder. Nefes, Vedat'ı boynundan yakalayarak onunla beraber suya atlar. Tahir su altında Vedat'ı yakalar ve kavga etmeye başlarlar. Gemide elleri kolları bağlı tutalan Ali'yi Yiğit, kardeşi kurtarır. Ali, Nefes'i sudan çıkarır. O sırada Vedat'ın adamları gelir. Silah zoru ile Tahir'i tekneye çıkarırlar. Diğer yandan Asiye, Tahir'in kardeşlerini Tahir'in yanına gönderir.

Tahir ile Ali elleri kolları bağlı geminin alt kamarasına gönderilir. Ancak Tahir, Vedat'ın adamını etkisiz hale getirerek, bir kez daha Nefes'in yardımına koşar. Vedat, Nefes ve çocuklarla kaçmaya hazırlanırken Tahir görünür. Tahir bacağından vurulsa da Vedat'ı yaralayarak suda boğulmaya terk eder, Nefes ve çocukları kurtarır.

MUSTAFA SERBEST KALIR

Mustafa serbest kalacağını öğrenir. İnanması zor olsa da Vedat'ın ihbar da bulunduğunu duyar ve Asiye'ye müjdeyi verir.

VEDAT YAŞIYOR

Nefes ve çocukları Vedat'tan kurtulmuştur. Gözyaşları ile Tahir'e sarılır. Aklında soru işaretleri kalmıştır. Ve Vedat'ın sudan çıkar. Tahir ile Nefes her şey bitti sansa da Vedat başının çaresine bakmıştır.