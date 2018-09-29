Sen Anlat Karadeniz 24. Yeni bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! ‘Vedat’a ecel olmaya gittim!’

Sen Anlat Karadeniz 24. Yeni bölümden bir fragmanda daha geldi. Sen Anlat Karadeniz’den yayınlanan yeni fragmanda Nefes’in Vedat’ı vurduğu görülmüştü. 2. Yeni fragmanda Nefes ile Tahir’in aşk dolu atışmalarına yer veriliyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 24. Yeni bölüm 2. Fragmanı…

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Sen Anlat Karadeniz 24. Yeni bölüm fragmanı ATV tarafından bu akşam yayınlandı. Nefes ile Tahir tam mutluluğu yakalaşmışken Vedat üzerlerine felaket gibi yağdı. Asiye'yi kaçırtıp, Mustafa'ya Tahir'i vurdurdu. Bu acıya dayanamayan Nefes ise silahını doğrultup Vedat'ı vurdu. Bu heyecan dolu sahnelerden sonra yeni fragman daha da heyecanla beklenmeye başlamıştı. Sen Anlat Karadeniz 24. Yeni bölüm 2. Fragmanda; Nefes ile Tahir karşı karşıya gelir; Tahir neden Vedat'ın yanına gittin diye sorar, Nefes ise Vedat'a nefes olamaya değil ecel olmaya gittim' der. İşte Sen Anlat Karadeniz 24. Yeni bölüm 2. Fragmanı…

SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Para karşılığı Vedat'a gelin giden Nefes sonunda onun zulmünden kurtulmuştur. Tahir ile çarşıya inerler, Tahir herkesin ortasında bağırarak Nefes'in elini tutarak; “Ben bu eli tuttum bir kere tuttum bir daha da bırakmam” der. Nefes tek başına yürümek ister. Çünkü başı dik yürümek istemektedir. Öte yandan Ali ile Esma arasındaki yakınlaşmayı fark eden Tahir, Ali'yi sorguya çeker.

VEDAT: DAHA YENİ BAŞLADIK

Vedat, Cemil'in yanına gelir. Mercan'a yaptıklarına rağmen yüzsüzce ‘iyileşmen için elimden geleni yapacağım' der. Vedat'ın ölmediğini ilk öğrenenler onlar olur. O sırada Nefes de Mercan'ı görmek için oraya gelmiştir. Türkan, Nefes'i dövmekten beter eder. Nefes sahile kadar yürür, Vedat da onu izlemektedir. Kendi kendine ‘her şeye daha yeni başladık' der. Nefes ise teselliyi bir kez daha Tahir'in kollarında bulur.

SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM İZLE

ASİYE'NİN HAMİLELİK KAPRİSLERİ

Asiye ile Mustafa aşk tazelemektedir. Asiye hamilelikten dolayı sürekli uyumakta ve doyumsuzca yemek yemektedir. Asiye'nin aşerme sahneleri ile ortalık bir kes daha şenlenir.

CEMİL, MURAT'I ÖLDÜRESİYE DÖVER

Nazar, Vedat'ın yaşadığını haber vermek ister. Kapıya gelen Murat'ı Cemil öldüresiye döver. Nazar odasına kilitlenmiştir, göz yaşları içinde sevdiğinin seslerini duyar. Türkan son anda yetişir ve eşini sakinleştirir. Ayakta bile zor dursa da sevdiğine haykırı; Ben iyiyim Nazar, sen de iyi ol…”

YİĞİT'İN SÜNNET DÜĞÜNÜ

Sünnet düğünü için hazırlıklar başlar. Mustafa kirvelik görevini üstlenir. Önce sünnet alışverişi yapılır. Ev sünnet düğünü için süslenir. Bol eğlenceli sünnet düğünü gerçekleşir. Vedat ise Fikret'in sabret demesine rağmen sünnet düğünü haberi ile bir kez daha çıldırır.

KARDEŞ KURŞUNU

Vedat'ın Asiye'nin kurtuluşu için bir şartı vardır. Kardeşe kardeşi kırdıracaktır. Amacına da ulaşır. Nefes'in gözleri önünde Mustafa, Tahir'e namlusunu doğrultur. Tahir'in son sözleri, “Yengemin de yeğenimin de canı tehlikede! Kanım da, canım da feda ula!” olur.