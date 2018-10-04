Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı: Vedat bu sefer öldü mü? (SON BÖLÜM İZLE)

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm fragmanı: Vedat bu sefer öldü mü? (SON BÖLÜM İZLE)

Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 24. Son Bölümde Vedat’ın planı suya düşüyor. Tahir, çelik yelek sayesinde yaşıyor ve Asiye’yi hastaneye yetiştiriyor. Nefes, Tahir’in öldüğünü sanıp Vedat’ı vuruyor ama kurşun sıyırdığı için Vedat yaralı kurtuluyor. Gözünü açar açmaz Tahir ile Mustafa’nın yaşadığı felaketten dolayı Nefes’in dışlanıp ona döneceğini sanır. Bir de başsağlığı dilemek için Kaleler’in evine gider. İşte 24. bölüm izleme linki…

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Sen Anlat Karadeniz’in 25. yeni bölüm fragmanında Tahir, Vedat ile hesaplaşır. Nefes evden ayrılmak zorunda kalır. Yayınlanan son bölümde; Asiye kurtuluyor. Mustafa ile hayatta kalmayı başaran Tahir onu hastaneye yetiştiriyor. Vedat, Nefes tarafından vuruluyor, ama kurşun sıyırdığı için yaşıyor. Ancak Tahir'in öldüğünü sanıp Nefes'in ona döneceğini sanmaktadır. Tahir, Nefes'i kenara çekip, Vedat'ın yanına gittiği için kızar. Nefes, Vedat'a ecel olmaya gittiğini söyler. Vedat, eve ziyarete gider ve Tahir'in yaşadığını öğrenir. Mustafa silahını doğrultur ama Asiye'nin gözyaşlarına dayanamaz. Peki Sen Anlat Karadeniz 25. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz'in 24. Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 25. FRAGMAN

“Bu benim sevdamın imtihanı, geçersem de benim kalırsam da!”#SenAnlatKaradeniz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00’de #atv‘de! — atv (@atvcomtr) 3 Ekim 2018

SEN ANLAT KARADENİZ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Vedat intikamını çok acı bir şekilde alıyor. Mustafa'ya Tahir'i vurdurtuyor. Sebebi de Vedat'ın Asiye'nin acı ile onu tehdit etmesi. Mustafa Tahir'i vurduktan sonra Vedat'ın adamı telefonla geliyor ve Vedat'ın sözlerini dinletiyor. Meğer Asiye Mustafa'ların olduğu yerde bir sandığa kilitlenmiş, ancak Asiye'ye zehir verilmiştir. Vedat'ın adamı Mustafa'yı bacağından vuru ve elindeki telefonu da alır. Mustafa şimdi karısını sırtında taşıyıp hastaneye götürmelidir. Bu sırada Tahir de yerde yatar.

SEN ANLAT KARADENİZ 24. BÖLÜM İZLE

NEFES VEDAT'I VURDU

Nefes , Tahir'in öldüğünü düşününce delirir ve elini silahı alıp Vedat'a doğrultur. Başta yapamasa da Vedat'ın tahrik dolu sözlerinden sonra Nefes Vedat'ı kafasından vurur.

TAHİR YAŞIYOR

Tahir, Vedat'ın onun peşinde olduğunu bilir bu yüzden buluşma yerine çelik yelekle gider. Yani Tahir göğsünden vurulsa da kurşun çelik yelekte kalmıştır. Tahir gözlerini açar. Asiye'yi kucağına alıp arabaya taşır. Ama Vedat bunu da planlamıştır ve arabaların lastiklerini patlatmıştır. Tahir Asiye'yi kucağında hastaneye yetiştirmek için yürümeye başlar. Yolda bir kamyon bulup hastaneye yetişirler.

POLİS EVE GELİYOR, VEDAT ÖLMEMİŞ

Ali ve polisler Vedat'ın evine geliyor. Nefes ve Vedat ortadan kaybolmuştur. Polis duvardaki kurşun izini görüyor ve Vedat'ın yaşadığını çünkü merminin sıyırdığını söylüyor. Üst katta Nefes'i elleri kolları bağlı şekilde buluyorlar.

Nefes polise Vedat'ı vurduğunu söylüyor ve Tahir'in de öldüğünü. Fikret'in adamları Vedat'ı alıp tüm evi temizletiyor. Ali, Tahir aradı dese de buna inanmıyor. Apar topar hastaneye gider. Tahir'in yaşadığını kendi gözleri ile görmek ister.

VEDAT ÖLMEMİŞ

Fikret'in evinde Vedat'ı tedavi ettirir. Vedat gözlerini açar açmaz intikam yeminleri ediyor. Vedat, Tahir'in öldüğünü sanır ve Nefes'in olanlardan dolayı yalnız kalıp ona döneceğini düşünür.

Asiye hastanede gözlerini açar. Tedavi başarılı olmuştur. Gözlerini açar açmaz bebeğini sorar. Gözyaşları ile rahat bir nefes alır. Nefes hastaneye gelir. Önce Tahir'e sonra Asiye'ye kavuşur.

FİKRET BİR KEZ DAHA VEDAT'I KURTARIR

Asiye olayını da Vedat'ın adamı Rüstem üstlenir. Necip'i öldüren kişi ile aynıdır. Fikret her şeyi planlamıştır. Vedat ayaklanır ve Nefes'e kavuşma planları yapar.

TAHİR İLE NEFES KAVUŞUYOR

Tahir, Nefes'i alıp hastaneden çıkar. Neden Vedat'ın yanına gittin diye Nefes'e kızar. Nefes, senin için, Mustafa abi için, Asiye için gittim der. İki aşık atışırlar ve sarılarak kavuşurlar.

ʻʻ Oraya gitme demedim mi sana, seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi ben'im? Bir gün kızsan bana, alsan başını, yüz bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer ben'im demedim mi? Tahir

Sakine Deli Tahir'in hikayesini anlatıyor. Fikret geçmişte Sakine Bağcı'yı Deli Tahir'e kaçtı diye vurmuştur. Fikret Sakine'nin mezarında ağlarken görülür.

MUSTAFA İNTİKAM YEMİNİ EDİYOR

Asiye, Mustafa'nın Vedat'a bir şey yapmasından korkar. Tahir'in araya girip Mustafa'yı durdurmasını ister. Tahir durumun farkındadır. Mustafa'nın zamanı kolladığını söyler. Mustafa polise verdiği ifadede Vedat'tan bahsetmez. Vedat'a yaşananları ödeteceğini söyler.

VEDAT, TAHİR'İN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR

Vedat, Kaleliler'e başsağlığı dilemek eve gelir. Tahir o sırada dışarıdadır. Vedat başsağlığı dilemeye geldiğini söyler. Tahir'in birazdan geleceği ve başsağlığı dileklerini ona ileteceğini söylerler. Vedat, Tahir'in yaşadığını öğrenince şok geçirir. Mustafa silahını kapar ama Asiye kapıda önünde durur. Vedat yüzsüzlükle olayla ilişkisi yokmuş gibi davranır ve Asiye'yi sorar. Nefes'ten şikayetçi olursa ne kadar ceza alacağını sorar. O sırada Mustafa elinde silahını Vedat'a doğrultur. Vedat onu tahrik eder ama Mustafa, Asiye'yi dinler. Vedat bu sefer de Nefes'in üzerine oynar.

TAHİR, VEDAT'I KISTIRIYOR

Vedat, Nazar'ı almaya giderken yolda Tahir arabasını durdurur. Tahir, Vedat'ın tahrik dolu sözlerine karşılık olarak onu döver. Vedat, onu öldürmeyeceğini ve Nefes'le çocukları alıp gideceğini söyler. Polis gelince Tahir, Vedat'ı bırakır.