Yiğit kayıp! Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 26. son bölüm izle!

Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölüm fragmanında Yiğit kaybolur, Nefes perişan bir haldedir! Sen Anlat Karadeniz son bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Tahir, Vedat'ın vurduğu Nefes'i hastaneye yetiştirmeye çalışır. Vedat, onları takip ederken kaza geçirir. Başkomiser Mithat Vedat'ı domuz kapanına yakalanmış olarak bulur. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (27. Bölüm) fragmanı yayınlandı. İşte 26. Bölüm izleme linki…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sen Anlat Karadeniz 26. Bölüm ATV'de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Nefes hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Nefes’i vuran Vedat’a yardım eden birileri vardır. Ameliyat devam ederken acil kana ihtiyaç vardır. Vedat’ın evinden gizlice kaçan Nazar hastaneye gelir. Kan bulmak için Murat ile birlikte ailesinin yanına gider. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 27. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz'in 26. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI TIKLA İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 26. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir Nefes’i hastaneye yetiştirmeye çalışır, aynı anda Vedat da onları takip etmektedir. Tahir’in arabasına yanaşır, karısını sorar. Tahir bu işi Vedat’ın yaptığını anlamıştır. Tahir, Nefes’e dayanması için yalvarır.

Yiğit annesi ve Tahir’i bekler. Asiye Tahir’i Mustafa’yı ve Nefes’i arar. Ama hiçbirinden ses seda yoktur. Çok meraklanmıştır. Ali, Yiğit’i Tahir’in evine getirir. Tahir ve Nefes’ten haber yoktur. Asiye Fatih ve Murat’ı onları araması için gönderir.

Mustafa karakola gelir ve Tahir’i sorar. Halasının oğlu Başkomiser Mithat’a Tahir’in Vedat’ı diri diri gömdüğünü anlatır. Tahir abisi Mustafa’yı arayarak Nefes’in vurulduğunu söyler. Mustafa ve Komiser Mithat hastaneye giderler.

VEDAT TUZAĞA YAKALANIYOR

Tahir ve Nefes’i takip ederken kaza yapan Vedat ormanda domuz tuzağına yakalanır. Nefes’i vurduğu için büyük pişmanlık yaşar. Mustafa ve Mithat hastanede Tahir’i polis odasında bulurlar. Tahir olanları anlatır. Mithat Vedat’ı bulmaya gider. Fatih ve Murat kimseyi bulamdan çaresiz eve dönerler.

Vedat çaresizce kurtulmaya çalışsa da başaramaz. Çaresizce Nefes’in adını haykırır. Mustafa, hastanede Tahir’e Vedat’a birilrinin yardım ettiğini söyler. Başkomiser Mithat Vedat’ı bulur. Domuz kapanından kurtarır. Vedat onu hastaneye götürmelerini söylese de onu karakola götürür. Asiye sonunda telefonla Mustafa’ya ulaşır. Mustafa Nefes’in vurulduğunu ve onu Vedat’ın vurduğunu söyler. Asiye, Avukat Esma, Fatih ve Murat ile birlikte apar topar hastaneye gider.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

NEFES İÇİN ACİL KAN GEREKİYOR

Bütün aile hastaneye toplanmıştır. Herkes ameliyatın bitmesini ve güzel bir haber almayı bekler. Bu arada Nazar Vedat’ın evinden gizlice kaçarak hastaneye gelir. Bu arada ameliyat devam eder ve acil kana ihtiyaç vardır. Nazar ve Murat kan bulmaya giderler. Nazar’ın ablası Mercan’ın kan grubu Nefes’le birbirine uymaktadır.

FİKRET VEDAT’A DERS VERMEK İSTİYOR

Asiye ve diğerleri eve dönerler. Yiğit annesi ve Tahir’i sorar. Asiye ona yalan söylemek zorunda kalır. Mithat, nezarethanede tuttuğu Vedat’ın yanına gider ve yaptığı herşeyden haberi olduğunu söyler. Vedat Nefes’in yaşayıp yaşamadığını sorar. Mithat onu içerde tutmanın hesaplarını yaparken, Vedat en geç sabah nezaarethaneden çıkacağını söyler. Vedat telefonla Fiktret’i arar ve yardım ister. Ancak Fikret orada kalmasını söyler ve telefonu kapatır. Mithat Vedat’ın telefonunun şifresini çözer ve Vedat’ın son aradığı kişi olan Fikret’i arar ancak telefonu açan olmaz.