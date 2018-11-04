Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm 2. fragman: “Benimle bir daha evlenir misin?” (Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragman izle)

Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm 2. fragman: “Benimle bir daha evlenir misin?” (Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragman izle)

Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm 2. fragmanı bugün ATV tarafından yayına verildi. Yeni fragmanda; Tahir Nefes'in hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Romantik bir gecede Nefes'e evlenme teklif ediyor. Nefe o gecede güzelliği i,le büyülüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanları...

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Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. İlk fragmanda; Tahir ve Nefes Yiğit’i yangından kurtarıyor. Yiğit, Tahir’e baba diyor. Vedat’ın da yeni bir planı var. Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Tahir ile Nefes romantik bir gece geçiriyor. Tahir bu gecede Nefes’e yeniden evlenme teklif ediyor. Yiğit artık Tahir’e baba diyor. Nefes Tahir’e,”ben hiç böyle hayaller kurmamıştım. Sen şimdi bana yeniden hayaller kurdurtuyorsun” diyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölüm fragmanları…

SEN ANLAT KARADENİZ 29. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN







SEN ANLAT KARADENİZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







SEN ANLAT KARADENİZ 28. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes oğlu Yiğit’in ardından gözyaşlarına boğulur. Tahir, Nefes’e oğlunu getireceğine söz verir. Yiğit, arabada annesini istediğini Vedat’la gitmek istemediğini haykırır. Tahir arabasına atladığı gibi Vedat ve Yiğit’in peşinden gider.

Vedat, eve geldiklerinde Tahir de peşleriden gelmiştir. Tahir, Yiğit’i geri alacağını söyler. Vedat Yiğit’i eve sokar. Yiğit Tahir’e seslensede iş işten geçmiştir. Tahir, dışarıda Yiğit’e korkmamasını haykırır. Vedat, Yiğit’le konuşmaya çalışır, ancak onun “seni sevmiyorum” sözleri karşısında çaresiz kalır.

“KEŞKE TAHİR ABİ BABAM OLSAYDI”

Vedat’ın Yiğit’in velayetini nasıl aldığı açığa çıkar. Nefes oğlunu haftada bir görecektir. Bunu duyunca yıkılır. Vedat, oğlu Yiğit’e yaklaşmanın çarelerini arar. Yiğit’in, “keşke Tahir abim babam olsaydı” sözleri çileden çıkarsa da sabreder.

Yiğit odada tek başına ağlarken içeri Nazar girer. Nazar’a annesini ve Tahir’i çok özlediğini söyleyince Nazar annesini araması için telefonu getirir. Yiğit annesi ile görüntülü konuşur.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

VEDAT MERCAN’IN İYİLEŞTİĞİNİ ANLIYOR

Vedat, Mercan’ın iyileştiğini anlamıştır. Ancak onun konuşma ihtimaline karşı kardeşi Nazar’ın elinde olduğunu söyleyerek gözdağı verir. Nefes, Tahir’e Yiğit olmadan nasıl dayanacağını sorar. Tahir bir yolunu bulacağını söyler. Asiye, Tahir ve Nefes’in bulunduğu odaya girer. Tahir’e onları yalnız bırakmasını söyler. Nefes’i acısını hafifletmek için teselli etmeye çalışır.

YİĞİT’İN TAVRI VEDAT’I ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

Avukat Esma Tahir’e herşeyin yasal olduğunu şimdilik yapacak birşey olmadığını söyler. Tahir, Nefes’in elinden tutar ve gidiyoruz der. Asiye ve Saniye Hanım nereye gittiklerini sorsa da cevap alamazlar. Vedat kahvaltıda Yiğit’in omleti yere atmasına çok sinirlenir. Yerden aldığı omleti tekrar tabağına koyar ve yemesini ister.

YİĞİT’İN BABASI BENİM

Saniye Hanım, Nefes yüzünden yaşananlara artık tahammül edemez. Söylediği sözler Asiye’yi çileden çıkarır. Nefes’i birbirlerine verdikleri sözleri hatırlaması için getirdiği yerde, Yiğit’i mutlaka Vedat’ın elinden alacağını ve “Yiğit’in babası benim” der.

TAHİR’İN PLANI NEFES’İ SİNİRLENDİRİR

Nefes ve Tahir, Ali ile buluşur. Tahir’in bir planı vardır. Rüstem’i konuşturmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Ancak bir sorun vardır, çünkü Rüstem hapistedir ve Tahir’de içeri onun yanına girmek istediğini söyleyince Ali, onun delirdiğini sanır. Tahir’in planı Nefes’i çok sinirlendirir. Yiğit’ten sonra Tahir’i de kaybetmek istemez.

Yiğit’i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes’e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit’i Vedat’ın elinden kurtarabilecek mi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat’ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir’i seçmiştir. Nefes’i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes’i elde etmeyi başarabilecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?



Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.