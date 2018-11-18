Nefes ile Tahir’in yüzleri sonunda gülüyor! Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanı bugün ATV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Vedat’ın tüm kötülüklerine ve hain planlarına rağmen, Tahir ile Nefes ayrılmıyor. Aşklarını müthiş bir düğünle taçlandıran bu iki aşık sonunda mutluluğu tadıyor. Nefes düğünde Tahir’e büyük bir sürpriz yapıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm fragmanları...

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Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Tahir, Nefes’e evlenme teklif ediyor. Tahir, Nefes’i istemeye geliyor. Mustafa Nefes’i Tahir’e istiyor. Tahir’in gelinlikle gördüğü Nefes karşısında dili tutuluyor. Nefes de sevdiğine; “Bir kadın sevildikçe güzelleşirmiş… Çok seviyorsun ondandır…” diyor. Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Tahir ile Nefes masallardaki gibi bir düğünle evleniyor. Nefes gelinliği Tahir damatlığı ile göz kamaştırıyor. Aşıklar o kadar mutlu ki. Nefes, Tahir'e ‘iyi ki sen' diyor. Nefes düğünde horon teperek büyük bir sürpriz yapıyor. Tahir'de Nefes'e Hayallerime Nefes olduğun için…İyi ki sen” diyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm fragmanları…

SEN ANLAT KARADENİZ 31. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI





SEN ANLAT KARADENİZ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SEN ANLAT KARADENİZ 30. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabah Kaleliler’in evine polis gelir. Kapıyı açan Asiye ne istediklerini sorar. Nefes’i Vedat’ı öldürmeye teşebbüsten gözaltına almaya geldiklerini söyler. Bu arada Kalelilerin gemisinde de polis arama yapar. Polis Nefes’in eline kelepçe taktığı anda Tahir onu bırakmamak için ona sarılır. Polislerin Tahir’i de gözaltına alacaklarını söylemesi üzerine istemeye istemeye Nefes’i bırakır. Nefes polisler ile giderken arkasına dönüp, “Tahir, oğlumuza iyi bak…” der. Tahir, Nefes’i götürmelerinden sonra onların peşinden gider. Yolda Vedat’ı arar ama cevap alamaz. Vedat zevkten dört köşedir.

Emniyetin binasına geldiklerinde Tahir Nefes’e seslenir. Onu bırakmayacağını yanında olduğunu söyler. Vedat’ı tekrar arar ve nerde olduğunu sorar. Vedat evde onu beklemektedir. Avukat Esma, Nefes’in yanına gider ve ifade sırasında neler söylemesi gerektiğini anlatır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

TAHİR VEDAT’I TEHDİT EDİYOR

Mustafa gelen telefonla gemilerinde arama yapıldığını öğrenir. Tahir Vedat’ın evine gelmiştir. Vedat kapıyı açar açmaz Vedat’a bir yumruk atar. Vedat’ın boğazına yapışır ve şikayetini geri alması için tehdit eder. Vedat onu tehdit ederek bir yere varamayacağını onu dinlemesi halinde bir çözüm bulabileceklerini söyler.

MERCAN SİLAHLARI ÖĞRENİYOR

Tahir Vedat’tan ne istediğini söylemesini ister. Mercan babasının Kalelilerin gemisine silah zulalayacağını telefonda konuşurken duymuştur. Gece Nazar’ı arayarak haber vermiştir. Nazar’da Murat’ı arayarak durumdar haberdar eder. Murat kardeşi ile birlikte polisten önce gemilerine zulalanan silahları bulurlar.

VEDAT TAHİR’DEN NEFES’TEN BOŞANMASINI İSTİYOR

Vedat ise Tahir’e Nefes’in kurtulması karşılığında Nefes’ten boşanmasını teklif eder. Vedat’ın elindeki en önemli kozlardan biri de Yiğit’dir. Yiğit’e olan sevgisini göstermesi için yaptığı teklifi düşünmeden kabul etmesini ister.

Mustafa Cemil’in iş yerini basar. Vedat’ın kuklası olmasını ona yakıştıramadığını söyler. Vedat’ın da onun da elinden geleni ardına koymamasını söyleyerek çeker gider.

NEFES ÇARESİZ

Nefes’i de nezarethanede Vedat’ın avukatı ziyarete gelir. Nefes’e Vedat’ın teklifini iletir. Nefes’e teklifi kabul etmemesi durumunda alacağı cezayı söyler. Nefes çaresizce anlattıklarını dinlemektedir. Sorgu odasında Tahir Nefes’e Vedat’ın teklifini anlatır. Nefes herşeyi bildiğini söyler. Tahir, Yiğit için herşeyi göze aldığını anlatmaya çalışsa da Nefes’in Tahir’i bırakmaya niyeti yoktur.

FİKRET VEDAT’IN ATTIĞI HER ADIMDAN HABERDAR

Bu arada tüm Kaleli Ailesi Emniyet’e gelmiştir. Nefes’e destek olmak onun yanında olduklarını söylemek için. Nefes çok mutlu olmuştur. Vedat’ın avukatı Fikret’in yanına gelir ve Nazar’ın Vedat’ın teklifine verdiği cevabı söyler. Fikret memnun olmuştur. Avukata Vedat’ın her dediğini yapar gibi görünmesini ve attığı her adımdan haberdar etmesini tembihler.