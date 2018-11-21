Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ‘Benim kardeşime kurşun sıktılar’ (Sen Anlat Karadeniz 31. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz son bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Düğün heyacanı yaşanıyor. Nefes için bu düğünün başka bir anlamı daha vardır. Sevdiği adama bir süpriz hazırlar. Saniye'nin Nefes ve Tahir'in evlenme haberine verdiği tepki herkesi çok şaşırtıyor. Rüstem'in hapisten kaçması Vedat'ı endişelendiriyor. Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 31. Bölüm izleme linki…

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Sen Anlat Karadeniz 31. son bölüm ATV'de bu akşam yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Tahir karısı Nefes’i tekrar kendine isteyecek. Bunun için herkes seferber oluyor. Fatih’in Berrak’a olan aşkının farkında olan Murat ona açılması için yardım etmeye çalışıyor. Fikret’in söyledikleri Saniye’yi bir kez daha vicdanı ile başbaşa bırakır. Nefes hep hayalini kurduğu gelinliği sonunda giyer. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 31. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



SEN ANLAT KARADENİZ 31. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir Nefes’e gerçek bir düğün yapacağını söyler. Saniye, vicdanının sesine kulak verip Sakine’nin mezarının başına gider. Bu sırada Fikret onu arar. Tahir, bundan sonra “Her şey çok güzel olacak” der. Vedat’ı telefonla arayan Rüstem, hapishaneden kaçtığını söyler. Vedat nerede olduğunu onu yurtdışına çıkaracağını söyler. Rüstem Fikret’in yanından aramıştır. Fikret onunla çok işi olduğunu söyler.

NEFES ASİYE’YE TAHİR’İN TEKLİFİNİ AÇIKLIYOR

Tahir Nefes’i eve bırakır. Onları Asiye karşılar. Nefes Asiye’ye Tahir’in evlenme teklifini anlatır. Tahir Vedat ile karşılaşır. Vedat Rüstem’in onun yanında olduğunu sanarak, bazı itiraflarda bulunur. Tahir’i Rüstem konusunda uyarır. Saniye Fikret’in mezarlıktaki telefonundan sonra perişan bir halde ecve döner. İçeriye girdiğinde Nefes’in Asiye ile konuşmalarına şahit olur ve o sırada Fikret’in sözlerini hatırlar.

SANİYE’NİN TEPKİSİ ŞAŞIRTIYOR

Tahir, komiser Ali’yi arayarak Vedat’ın Rüstem ile ilgili sözlerini ona aktarır. Ali de Rüstem’in hapishaneden kaçtığını teyit eder. Tahir, Rüstem’in buralarda bir yerde olduğunu tetikte olmalarını ister. Ali’ye Nefes’i isteyeceklerini de söyler. Asiye, içeri giren Saniye’ye düğünleri olduğunu söyler. Saniye’nin verdiği karşılık Asiye ve Nefes’i şaşırtır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

VEDAT RÜSTEM’İ BULMAK İÇİN FİKRET’TEN YARDIM İSTİYOR

Vedat soluğu Fikret’in yanında alır. Fikret’e anlatacakları vardır ama Fikret çok da ilgili davranmaz. Vedat perişan bir haldedir. Tahir Osman Baba’nı yanına gelir. Ona Nefes ile ilgili durumunu açıklar. Fikret Vedat’a velayet işinin peşini bırakıp bırakmadığını sorar. Vedat sözünü dinlediğini ve dediğini yaptığını söyler. Vedat Rüstem’in hapisten kaçtığını söyler. Fikret esas meselenin ne olduğunu sorar. Vedat ise Rüstem’i bulup işini bitirmesi gerektiğini anlatır. Fikret de ona verdiği sözü tutması durumunda yardım edeceğini söyler.

SANİYE ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Asiye Nefes’i düğüne hazırlamak için kolları sıvar. Berrak ve Esra da ona yardımcı olmak için ellerinden ne gelirse yapacaklarını söyler. Saniye de yaprak sarmasını kendisinin yapacağını söyleyerek yine şaşırtmaya devam eder. Cemil eve gelince Nazar ve Mercan’a sitem eder. Bu arada Murat ve Fatih iş yerine gelir. Mustafa onları elinde sopa ile beklemektedir. Başlarına gelecekleri fark ednce salavat getirmeye başlarlar. Mustafa elindeki sopa ile tam Yangazlara girişecekken Tahir imdatlarına yetişir.

MURAT FATİH’E YARDIM ETMEYE KARARLI

Murat Fatih’e Berrak’a açılması için yardım etmeye karar verir. Fatih’le Berrak’a nasıl açılması gerektiği ile ilgili prova yaparlar. Asiye ve Nefes şirkete gelir. Asiye düğün için Mustafa’dan para ister. Mustafa ne kadar lazım olduğunu sorar. Asiye ise Mustafa’nın cüzdanını kapar ve içindeki paraların hepsini alır.