Sen Anlat Karadeniz 34. yeni bölüm 2. fragman: Nefes, Vedat’ı bir kez daha alt ediyor! (Sen Anlat Karadeniz 34. bölüm fragmanı izle)

Sen Anlat Karadeniz 34. yeni bölüm 2. fragman: Nefes, Vedat’ı bir kez daha alt ediyor! (Sen Anlat Karadeniz 34. bölüm fragmanı izle)

Sen Anlat Karadeniz dizisini takip edenlerin merakla bekledikleri fragman yayında. Sen Anlat Karadeniz 34. yeni bölümden 2. fragmanda, Nefes, kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Asiye ile işbirliği yaparak yeni bir işe atılıyor. Nefes ve Asiye resmen çalışmaya başlıyor. Tahir ise Nefes'e tam destek veriyor. Haberi alan Vedat'ın tavrı sert oluyor. Nefes'i evde yakalayıp 'oyun mu oynamak istiyorsun' diyerek ortalığı dağıtıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları…

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SEN ANLAT KARADENİZ 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



SEN ANLAT KARADENİZ 33. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir, Nefes’in yanından ayrıldıktan sonra tekne ile Karadeniz’e açılır. Sabah Yiğit Tahir’in adını sayıklyarak gözleri yaşlı uyanır. Bu arada Karadeniz’deki fırtına yüzünden 5 balıkçı teknesinin alabora olduğu, bunlardan birininde kayıp olduğu haberi gelir.

ALİ TAHİR’İN ARACINI LİMANDA GÖRÜYOR

Alabora olan teknelerden birinden olduğu düşünülen bir ceset karaya vurmuştur. Komiser Ali limana gelerek balıkçılarla konuşur. Bu sırada Tahir’in aracını görür. Ali telefonla Mustafa’yı arar. Mustafa hastanede Fatihten gelecek bir haberi beklemektedir. Ali Tahir’i sormaya cesaret edemez.

KIYIYA VURAN CESET RÜSTEM’İN

Bu kez Murat’ı arar. Ona da Tahir’i soramaz. Telefonla tekrar tekrar Tahir’i arar ama Tahir’in telefonuna ulaşılamamaktadır. Ali polislerle birlikte morga giderek cesedi teşhis eder. Ceset Tahir’e ait değildir. Ceset hapishaneden kaçan Rüstem’e aittir.

RÜSTEM’İ DENİZE ATTIRAN FİKRET

Rüstem’i denize attıran Fikret’tir. Fikret Rüstem’in cesedinin kıyıya vurduğu haberini alır almaz Vedat’ı arar ve durumu haber verir ve “Rüstem defteri kapandı gözünaydın” der. Vedat bu haberden sonra Fikret’in bir şeylerin peşinde olduğunu düşünür.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

Nazar Esma’yı arayarak Vedat’tan boşanma davası açacağını söyler. Bu sırada yanında olan Nefes Esma’ya, “Vedat’tan ben kurtulamadım ama Nazar kurtulur inşallah” der. Ali sonunda Tahir’in evine gider. Ali, Mustafa’ya teknesinin limanda olmadığını ve Tahir’in arabasını da rıhtımda gördüğünü söyler. Bu sırada yanlarına gelen Saniye ne olduğunu sorar. Ali Tahir’i merak ettiği için geldiğini söyler. Mustafa ve Ali koşarak arabalarına binerek Tahir’i aramaya giderler.

TAHİR HAYATTA

Nefes o sırada eve gelir ve Saniye Tahir’in fırtınada kaybolduğunu söyler. Nefes ağlayarak evden çıkar. Ali ve Mustafa limana gelir. Bir tekneye atlarlar ve Tahir’i bulmak için denize açılırlar. Bu sırada Tahir, karaya vuran teknede gözlerini açar. Şaşkınca etrafına bakar. Olalı biteni anlamaya çalışır.

NEFES TAHİR’İ BULMAK İÇİN DENİZE AÇILIYOR

Murat ve Berrak hastanede Fatih’in başında beklemektedir. Murat Berrak’a Fatih’in onu nasıl sevdiğini anlatır. Tam bu sırada Fatih gözlerini açar. Nerde olduğunu sorar, Murat’da “Cennettesin aha bu da huri” der. Nefes İdris’le buluşur. Ona Tahir’in denizde kaybolduğunu söyleyerek bir tekne bulmasını ister. İdris babasından bir tekne alır. Nefes ile birlikte onlar da denize açılır.

NAZAR BOŞANACAĞINI VEDAT’A SÖYLÜYOR

Nazar Vedat’ın evine gelir. Vedat’a “boşanacağım senden” der. Vedat şaşırır. “Bu Murat’a kavuşma telaşı mı” der. Nazar, Murat’tan da baası için uzak duracağını söyler. Vedat, boşanma işini unutmasını söyler. Nazar kararlı olduğunu söyleyerek gitmek ister ama Vedat kolundan tutar. Nazar, “Ne yapacaksın dövecek misin?” der. Vedat bu sırada Fikret’in ona söylediklerini hatırlar. Nazar’a boşanma olmayacak diyerek gitmesine izin verir.

VEDAT’IN BABASINI ÖLDÜREN FİKRET

Vedat soluğu Fikret’in evinde alır. Nazar’ın boşanmak istediğini anlatır. Fikret, “Sen kızı sürekli döv. Ne yapmasını bekliyordun” der. Vedat ise o istediği için durduğunu söyleyerek. Mutlu aile tablosunu devam ettirmek için boşanmayacağını söyler. Fikret ise “Gırtlağını kesip öldürdüğüm babana ne kadar da benziyorsun” der. Vedat şoke olur. Babasını nerden tanıdığını sorunca Fikret her şeyi anlatır. Vedat’ın gözlerinden yaşlar boşanır.