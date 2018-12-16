Vedat için yolun sonu göründü! Sen Anlat Karadeniz 35. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz 35. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan 2. fragmanda; Nefes, Asiye, Nazar ve Mercan Vedat'ı kaçırıyor. Vedat'ın ellerini ve ağzını bağlayarak intikam planı yapıyorlar. Vedat yüzünden canı yanmış bu kadınlar öcünü almaya hazırlanıyor. Mercan, Vedat'ın boynuna urgan bağlarken görülüyor. Ayrıca kar içinde bu kadınların bir yer kazdığı da görülüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 35. yeni bölüm fragmanları...

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SEN ANLAT KARADENİZ 35. YENİ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 34. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asiye operasyonu başlatır. Nazar babası uyurken arabasının anahtarını alır. Mercan ile birlikte arabaya atlar ve hastaneye gider. Ardından Vedat’ın evine giderler. Nazar eve girer. Hastaneden aldıkları ilacı süt şişesine şırınga eder. Vedat eve döndükten sonra sütü içer. Dışarda ise Asiye ve diğerleri arabada beklemektedir. Nazar ve Berrak vakit gelince içeri girer. Vedat ilacın etkisi ile uyumuştur. İkisi Vedat’ı dışarı çıkarıp arabanın kasasına koyarlar.

VEDAT’IN SÖZLERİ NEFES’İ BİTİRİYOR

Nefes evine geldiğinde Vedat’ı karşısında bulur. Nefes evden kovsada Vedat’ın gitmeye niyeti yoktur. Nefes’e Tahir’i ve Kalelilerin nerde olduğunu sorar. Nefes’e yaşanan son olaylardan sonra onu kapı dışı ettiklerini söyler. Nefes’e bir meziyetinin olmadığını, bir sığıntı olduğunu söyler. Evine geldiği taksinin parasını Vedat ödemek için çıkar. Nefes Vedat’ın söylediklerinden sonra kendini çaresiz hisseder. Vedat’ın sözleri beyninin içinde dönüp durur.

NEFES’TEN TAHİR’E: YETER ARTIK!

Fatih hastaneden çıkıp eve döner. Berrak’ın da yanında olması Fatih’i çok sevindirmiştir. Dışarda Saniye Mustafa’ya Berrak’ın evde kalmasından dolayı çıkışır. Murat, ikizini Berrak ile bırakıp Mustafa ile işe gitmek için çıktığında abisinin iğnelemelerinden nasibini alır. Tahir, Nefes ile Yiğit’i hastaneden alıp eve dönmek i,çin yola çıkar. Yiğit hastadır. Nefes, onunla eve gelmeyeceğini Yiğit ile kendisini Osman Baba’nın evine bırakmasını ister. Tahir, Yiğit’in hasta olduğunu evde daha iyi bakılacağını söylese de Nefes, sinirlenir ve “artık yeter” diyerek arabayı durdurmasını ister.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

“NEFES’TEN ASLA VAZGEÇMEYECEKSİN DEĞİL Mİ?”

Nefes arabadan indikten sonra Tahir yanına gider. Tahir’e “benim bir ailem yok” der ve geçmişten bu yana yaşadıklarını anlatır. Gidecek bir baba evinin olmadığını Yiğit’e bir hayali bir dünya kurduğunu ama o dünyayı kendine kuramadığını söyler. Tahir’den onları Osman Hoca’nın evine bırakmasını ister. Tahir çaresizce kabul eder. Bu arada Vedat, Fikret’in yanına giderek Nefes’in başına gelenleri anlatır. Nefes’in ona mecbur kalacağını söyler. Fikret Nefes’ten neden vazgeçmediğini sorar ancak Vedat’ın birşey anlatmaya niyeti yoktur.

YİĞİT ANNESİNE TAVIR YAPIYOR

Tahir Nefes ve Yiğit’i Osman Baba’nın evine bırakır. Yiğit ondan ayrılmak istemese de Tahir’in sözleri ile ikna olur. Nefes Tahir’den özür diler. Ardından Yiğit ile birlikte eve girerler. Evde Yiğit annesine tavır koyar. Bir daha okula gitmeyeceğini söyler. Nefes belli etmesede çok üzülür.