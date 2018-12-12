Sen Anlat Karadeniz 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 34. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 34. son bölüm ATV’de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Ayrılığa bir türlü alışamayan Tahir, Nefes'in karşısına dikilerek, "Bildiğim bütün yollar sana çıkıyor" diyor. Vedat, Nefes'in eninde sonunda ona döneceğinden emin bir şekilde Fikret'e, "Nefes bana tıpış tıpış yürüyor ama kendi bile farkında değil" diyor. Nefes ise ayakta kalmak için yeni bir savaşa giriyor. Asiye Vedat'tan intikam almak için bir plan yapıyor. Sen Anlat Karadeniz’in 34. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

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Sen Anlat Karadeniz 34. son bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Nefes, Vedat’ın yüzüne vurduğu gerçeklerle yüzleşiyor. Ayakta dimdik durabilmek için çareler ararken, Asiye çareyi bulur. Yemek işine girerler. Tahir, Nefes’in bu mücadelesinde “O zaman yollar senindir” diyerek yanında olduğu mesajını verir. Vedat ise Nefes’e bir darbe daha vurmaya kararlıdır ancak hiç beklemediği bir saldırıya maruz kalır. Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı dizinin 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yayınlanan 35.yeni bölüm fragmanında; Vedat’ın canını yaktığı kadınlar toplanıp Vedat’ı kaçırıyor. İşte 34. bölüm izleme linki…

SEN ANLAT KARADENİZ 34. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asiye operasyonu başlatır. Nazar babası uyurken arabasının anahtarını alır. Mercan ile birlikte arabaya atlar ve hastaneye gider. Ardından Vedat’ın evine giderler. Nazar eve girer. Hastaneden aldıkları ilacı süt şişesine şırınga eder. Vedat eve döndükten sonra sütü içer. Dışarda ise Asiye ve diğerleri arabada beklemektedir. Nazar ve Berrak vakit gelince içeri girer. Vedat ilacın etkisi ile uyumuştur. İkisi Vedat’ı dışarı çıkarıp arabanın kasasına koyarlar.

VEDAT’IN SÖZLERİ NEFES’İ BİTİRİYOR

Nefes evine geldiğinde Vedat’ı karşısında bulur. Nefes evden kovsada Vedat’ın gitmeye niyeti yoktur. Nefes’e Tahir’i ve Kalelilerin nerde olduğunu sorar. Nefes’e yaşanan son olaylardan sonra onu kapı dışı ettiklerini söyler. Nefes’e bir meziyetinin olmadığını, bir sığıntı olduğunu söyler. Evine geldiği taksinin parasını Vedat ödemek için çıkar. Nefes Vedat’ın söylediklerinden sonra kendini çaresiz hisseder. Vedat’ın sözleri beyninin içinde dönüp durur.

NEFES’TEN TAHİR’E: YETER ARTIK!

Fatih hastaneden çıkıp eve döner. Berrak’ın da yanında olması Fatih’i çok sevindirmiştir. Dışarda Saniye Mustafa’ya Berrak’ın evde kalmasından dolayı çıkışır. Murat, ikizini Berrak ile bırakıp Mustafa ile işe gitmek için çıktığında abisinin iğnelemelerinden nasibini alır. Tahir, Nefes ile Yiğit’i hastaneden alıp eve dönmek i,çin yola çıkar. Yiğit hastadır. Nefes, onunla eve gelmeyeceğini Yiğit ile kendisini Osman Baba’nın evine bırakmasını ister. Tahir, Yiğit’in hasta olduğunu evde daha iyi bakılacağını söylese de Nefes, sinirlenir ve “artık yeter” diyerek arabayı durdurmasını ister.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

“NEFES’TEN ASLA VAZGEÇMEYECEKSİN DEĞİL Mİ?”

Nefes arabadan indikten sonra Tahir yanına gider. Tahir’e “benim bir ailem yok” der ve geçmişten bu yana yaşadıklarını anlatır. Gidecek bir baba evinin olmadığını Yiğit’e bir hayali bir dünya kurduğunu ama o dünyayı kendine kuramadığını söyler. Tahir’den onları Osman Hoca’nın evine bırakmasını ister. Tahir çaresizce kabul eder. Bu arada Vedat, Fikret’in yanına giderek Nefes’in başına gelenleri anlatır. Nefes’in ona mecbur kalacağını söyler. Fikret Nefes’ten neden vazgeçmediğini sorar ancak Vedat’ın birşey anlatmaya niyeti yoktur.

YİĞİT ANNESİNE TAVIR YAPIYOR

Tahir Nefes ve Yiğit’i Osman Baba’nın evine bırakır. Yiğit ondan ayrılmak istemese de Tahir’in sözleri ile ikna olur. Nefes Tahir’den özür diler. Ardından Yiğit ile birlikte eve girerler. Evde Yiğit annesine tavır koyar. Bir daha okula gitmeyeceğini söyler. Nefes belli etmesede çok üzülür.