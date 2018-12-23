Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölüm 2. fragman yayında! ‘Hepinizi içeride çürüteceğim!’

Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölümden 2 yeni fragman seyirci karşısında. Yeni bölümden çok özel sahnelere yer veren 2. fragmanda; Nefes tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etti. Vedat 'hepinizi içeride çürüteceğim' diyerek intikam yemini ediyor. Nefes'in yanında Asiye, Mercan ve Nazar da var. Kaybedecek hiçbir şey kalmayan Tahir, Vedat'ı çok kötü dövüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölüm fragmanları...

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SEN ANLAT KARADENİZ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 35. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asiye, Mercan, Nazar ve Berrak, Vedat’ı kaçırıyor. Vedat’ı arabanın bagajına attılar. Yolda polis çevirisine takıldılar. Nazar çok panikliyor. Polis aracı çekiyor. Ve kızlar çaresiz kalıyor. Asiye, Nefes’i arayarak ‘geliyoruz’ diyor. Nefes şok içinde ‘kiminle geliyorsunuz’ diye sorabiliyor. Nefes kızlardan gerçeği öğreniyor. Arabanın alınabilmesi için ruhsat sahibinin gitmesi gerekiyor. Kızlar aracı geri alabilmek için dışarı çıkıyorlar ve araba ile karşılaşıyorlar. Şok içindeyken Nazar’ın telefonu çalıyor. Vedat’ın adamlarından biri arabayı getirdiğini ve Vedat’ın iyi bir ders ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aslında bu durumu ayarlayan Fikret. Kimliğini açık etmeden Vedat’ın adamlarına bu işi yaptırıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

VEDAT İLE YÜZLEŞME

Vedat’ı bir sandalyeye bağlayan Asiye, Berrak, Nazar, Mercan ve Nefes Vedat’ın onlara yaşattığı acıları düşünüyorlar. Gördükleri işkence sahneleri bir bir ekrana geliyor. Kızlar Vedat’a ne yapacaklarıı tartışıyorlar. Nefes onları sakinleştirmeye çalışıyor.

KALELİ AİLESİ GERGİN

Saniye kızların iş girişimi öğrenince ortam yeniden gerilir. Nefis Lezzetleri duyduğu anda oğullarının karşısına dikilir. Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı’nın kapıları kapanır.



MERCAN’IN GİZLİ PLANI

Mercan, Vedat’ın ona yaptıklarını kabul edemez. Herkesten gizli hareket etmeye karar verir. Vedat’ın ‘yapamazsın’ bağırışları arasında kafasına ilmeği geçirir.