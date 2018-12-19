Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mercan Vedat’ı öldürecek mi? (Sen Anlat Karadeniz 35. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Asiye, Mercan, Nazar ve Berrak, Vedat'ı kaçırıyor. Nefes'de yaşanan bir olumsuzluk nedeniyle ekibe dahil oluyor. Vedat'ın dersini alması için Fikret de kimliğini belli etmeden onlara yardım ediyor. Şimdi tek tek hesaplaşma vakti. Her biri tek tek yaşadığı işkenceleri düşünüyor. Aralarında en sakin olansa Nefes'dir. Ancak Mercan'ın yapabileceklerinden habersizdir. Peki 35. bölüm de başka neler oldu? İşte, Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölüm fragmanı...

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Sen Anlat Karadeniz 35. son bölüm ATV'de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Vedat çektirdiği acıların bedelini ödüyor. İşkence ettiği kadınlar ona karşı birleşiyor. Vedat’ı kaçırıp elini kolunu bağlıyorlar. Vedat’ın tahrik edici tüm sözlerine rağmen sakinliklerini korumaya çalışırlar. Ancak Mercan Vedat’ı öldürmeyi kafasına koyar. Herkesten gizli harekete geçerek, Vedat’ın boynuna ilmeği geçirir. Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı dizinin 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz'in 35. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 35. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asiye, Mercan, Nazar ve Berrak, Vedat’ı kaçırıyor. Vedat’ı arabanın bagajına attılar. Yolda polis çevirisine takıldılar. Nazar çok panikliyor. Polis aracı çekiyor. Ve kızlar çaresiz kalıyor. Asiye, Nefes’i arayarak ‘geliyoruz’ diyor. Nefes şok içinde ‘kiminle geliyorsunuz’ diye sorabiliyor. Nefes kızlardan gerçeği öğreniyor. Arabanın alınabilmesi için ruhsat sahibinin gitmesi gerekiyor. Kızlar aracı geri alabilmek için dışarı çıkıyorlar ve araba ile karşılaşıyorlar. Şok içindeyken Nazar’ın telefonu çalıyor. Vedat’ın adamlarından biri arabayı getirdiğini ve Vedat’ın iyi bir ders ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aslında bu durumu ayarlayan Fikret. Kimliğini açık etmeden Vedat’ın adamlarına bu işi yaptırıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

VEDAT İLE YÜZLEŞME

Vedat’ı bir sandalyeye bağlayan Asiye, Berrak, Nazar, Mercan ve Nefes Vedat’ın onlara yaşattığı acıları düşünüyorlar. Gördükleri işkence sahneleri bir bir ekrana geliyor. Kızlar Vedat’a ne yapacaklarıı tartışıyorlar. Nefes onları sakinleştirmeye çalışıyor.

KALELİ AİLESİ GERGİN

Saniye kızların iş girişimi öğrenince ortam yeniden gerilir. Nefis Lezzetleri duyduğu anda oğullarının karşısına dikilir. Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı’nın kapıları kapanır.

MERCAN’IN GİZLİ PLANI

Mercan, Vedat’ın ona yaptıklarını kabul edemez. Herkesten gizli hareket etmeye karar verir. Vedat’ın ‘yapamazsın’ bağırışları arasında kafasına ilmeği geçirir.