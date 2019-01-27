Sen Anlat Karadeniz 38.yeni bölüm 2. fragman: Asiye doğum yapıyor (Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 38.yeni bölüm 2. fragman: Asiye doğum yapıyor (Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm 2. fragman bugün yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında; Asiye hapiste doğum yapıyor. Nur topu gibi bir oğlu oluyor. Yeni bebek tüm aileyi bir araya getiriyor. Tahir'in tuttuğu yeni eve Vedat geliyor ve Nefes'e kötü bir sürpriz hazırlıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm fragmanları...

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 37. BÖLÜM ÖZETİ

Asiye, Mercan, Nefes, Berrak ve Nazar için tutuklama kararı çıkar. Vedat karardan sonra oğlu Yiğit’i de alıp tatile çıkma planları yaparken Vedat’ın avukatını Fikret görmek ister. Dışarıda Tahir perişan bir durumdadır. Ali Tahir’in bir delilik yapmasından endişe etmektedir. Mustafa, Yangazlar Murat ve Fatih’i de işlerinin başına gönderir. Artık yapacak bir şey yoktur.

SANİYE’Yİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Vedat, Tahir’in evinin kapısına dayanır. Kapıyı açan Saniye Vedat’ı karşısında görünce şaşırır. Saniye’ye silah çeken Vedat onu içeri sokar. Saniye’nin ellerini ve ağzını bağlar. Kendisine kahve yapar. Sanşye’nin karşısına geçer. Saniye’ye oğullarından ve gelinlerinden bahsetmeye başlar. Saniye, Vedat’ı korku dolu gözlerle seyreder. Vedat gazı açar ve ardından evden çıkıp gider.

VEDAT YİĞİT’İ KAÇIRIYOR

Vedat, hapishaneden ayrıldıktan sonra Vedat’ın peşine düşer. Mustafa’ya Vedat’ın Yiğit’i kaçırabileceğini söyler. Mustafa hemen Osman Baba’yı telefonla arar. Yiğit ve çocuklar onunla beraberdir. Osman Baba’dan ses çıkmayınca bu kez Vedat’ı arar. Vedat bu arada Osman Baba’nın evine gelir. Osman Baba kapıda Vedat’ı görünce çocuklara yukarı kaçmaları söyler. Vedat kapıya tekme vurduğunda Osman Baba yere yığılır. Yukarı çıkan Vedat Yiğit’i zorla evden çıkararak arabasına bindirir. Bu arada kendine gelen Osman Baba telefonla Mustafa’yı arayarak Vedat’ın Yiğit’i kaçırdığını haber veriri. Mustafa da Tahir’i arar ve durumu haber verir.

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FİKRET VEDAT’IN PLANINI ÖĞRENİYOR

Vedat’ın avukatı Fikret’in yanına gelir. Fikret avukata kendisine ihanet ettiğini söyleyerek Vedat’ın nerede olduğunu sorar. Avukat, Fikret’e birşey söylememesi için Vedat tarafından tehdit edildiğini Vedat’ın da Yiğit’i alarak İstanbul’a gitmek için havaalanına doğru gittiğini anlatır. Fikret adamlarına Vedat’ı bulup getirmeleri talimatını verir.

TAHİR VEDAT’IN PEŞİNDE

Vedat, Yiğit’in tuvalet ihtiyacını gidermesi için bir benzin istasyonunda durur. Yiğit tuvalet penceresinden kaçar. Vedat Yiğit’ten ses çıkmayınca kapıyı kırara. Yiğit kaçmıştır. Dışarı çıktığında Yiğit ortalarda yoktur. Yiğit’i ararken Tahir ve Mustafa’nın arabasını gören Vedat kaçar. Mustafa ve Tahir peşindedir. Bu arada Yiğit’i yol kenarında gören polisler onu arabaya alır.

FİKRET’TEN AVUKATA TALİMAT

Fikret’i adamları arar. Ona Vedat’ın hava alanında olmadığını binecekleri uçağın da kalktığını haber verir. Fikret avukata haberi verir. Avukata kızları dışarı çıkarmak için şikayeti geri almasını söyler. Avukatın ayrılmasından sonra adamlarına Vedat’ı bulmaları talimatını verir. Bu arada Vedat’ın lastiği patlar. Çaresiz kalan Vedat silahını alır ve Tahir’in arabasına ateş ederek kaçar.