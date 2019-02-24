Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm 2. fragman: ‘Asıl hikaye başka!’ (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragman izle)

Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanında; Vedat Nefes'i buluyor Ve bütün yolların ona çıkacağını söylüyor. Tahir kaçmaya devam ediyor. Nazar'ın babası Kaleliler'in evini tüfekle basıyor. Tahir, Fikret ile konuşuyor. Fikret ona asıl hikayenin başka olduğunu söylüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm fragmanları...

SEN ANLAT KARADENİZ 42. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜM ÖZETİ

Nefes, Tahir’e daha fazla zarar vermemek için Yiğit’le çıktığı yoldan dönmeye niyetli değil. Ancak Tahir’in cezaevinden kaçışı işleri değiştiriyor. Nefes sevdiği adamın firar etmiş olması ve bu şekilde yaşamaya çalışmasına tahammül edemez. Bu nedenle nefes bir karar vermek zorunda kalıyor.

FİKRET’TEN VEDAT’A: O BAŞKASINA EVİM, ERKEĞİM DİYOR

Vedat bir türlü akıllanıyor. Yavaş yavaş düzelen sağlığı ile ayağa kalkıyor. Ama aklı fikri Nefes’te. Hatta Fikret’ten de onları getirmesini istiyor. Fikret’ten Nefes ve Yiğit’i isteyen Vedat çok acı bir yanıt ile karşılaşır. Fikret, Vedat’ a ‘Uğruna ölmeyi göze aldığın kadın, başkasına kocam diyor, evim diyor, erkeğim diyor!’ der.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

MURAT: İŞTE GELİNİNİZ

Murat, Nazar’ı kaçırıyor. Omzuna attığı Nazar’ı Kaleli Konağı’na getiriyor. Annesinin önünde Nazar’ı yere indirip ‘işte gelininiz’ diyor. Nazar Murat’ın omzunda çırpınırken birden kendini yerde buluyor. Mustafa ve Asiye şok içinde bu haberi karşılarken Saniye fenalık geçiriyor. Saniye Tahir’in başına gelenlerden sonra Murat’ı da kaybetmek istemiyor. O yüzden bu karara olabildiğince karşı çıkıyor.

NEFES VE TAHİR İÇİN AYRILIK RÜZGARI

Tahir elinde Nefes ve Tahir’in fotoğrafı ile dur durak bilmeden sevdiklerini arıyor. Ve Tahir, Nefes ile Yiğit’i bulmayı başarıyor. Yiğit Tahir’i gördüğü için çok mutlu ama Nefes’in yüzünden düşen ise bin parça. Hatta Yiğit’in sevinçle ‘babam bizi bulacaktır demiştim dimi anne’ söylemine bile yanıt vermiyor. Nefes, Tahir’e sadece sıkı sıkıya sarılabiliyor. Tahir ise yeni bir hayat kurma hayalinde ve 2 gün saklanmaları gerektiğini söylüyor. Ancak Nefes artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını düşünüyor. Aslında Nefes sevdiğinden vazgeçerek onu korumaya çalışıyor.