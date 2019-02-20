Tahir kaçıyor, Vedat ortaya çıkıyor! Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Sen Anlat Karadeniz 41. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 41. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Nefes ve Yiğit'i buluyor. Ancak bu kavuşma beraberinde ayrılığı da haber veriyor. Vedat, Nefes ve Yiğit'i bulması için Fikret'ten yardım istiyor. Fikret'in acı sözleri ise Vedat'ı derinden yaralıyor. Öte yandan Nazar ile eve gelen Murat ailesini şok edecek kararını açıklıyor. İşte 41. bölüm izleme linki…

Sen Anlat Karadeniz 42 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Nefes, Yiğit’le kaçarken Tahir’in hapisten kaçtığını ve onları bulmaya geldiğini öğreniyor. Sevdiği adamı korumak isteyen Nefes ayrılığı kabulleniyor. Vedat ise hala vazgeçmeden Nefes ve Yiğit’in bulunmasını istiyor. Murat, Nazar’la evlenmek istediğini Nazar’ı kaçırarak ailesine bildiriyor. Saniye Hanım’ın Tahir’den sonra bir oğlunun daha acı çekmesine tahammülü yok. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 42. yeni Bölüm fragmanı yayınlandı.Sen Anlat Karadeniz'in 41. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜM ÖZETİ

Nefes, Tahir’e daha fazla zarar vermemek için Yiğit’le çıktığı yoldan dönmeye niyetli değil. Ancak Tahir’in cezaevinden kaçışı işleri değiştiriyor. Nefes sevdiği adamın firar etmiş olması ve bu şekilde yaşamaya çalışmasına tahammül edemez. Bu nedenle Nefes bir karar vermek zorunda kalıyor.

FİKRET’TEN VEDAT’A: O BAŞKASINA EVİM, ERKEĞİM DİYOR

Vedat bir türlü akıllanıyor. Yavaş yavaş düzelen sağlığı ile ayağa kalkıyor. Ama aklı fikri Nefes’te. Hatta Fikret’ten de onları getirmesini istiyor. Fikret’ten Nefes ve Yiğit’i isteyen Vedat çok acı bir yanıt ile karşılaşır. Fikret, Vedat’ a ‘Uğruna ölmeyi göze aldığın kadın, başkasına kocam diyor, evim diyor, erkeğim diyor!’ der.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

MURAT: İŞTE GELİNİNİZ

Murat, Nazar’ı kaçırıyor. Omzuna attığı Nazar’ı Kaleli Konağı’na getiriyor. Annesinin önünde Nazar’ı yere indirip ‘işte gelininiz’ diyor. Nazar Murat’ın omzunda çırpınırken birden kendini yerde buluyor. Mustafa ve Asiye şok içinde bu haberi karşılarken Saniye fenalık geçiriyor. Saniye Tahir’in başına gelenlerden sonra Murat’ı da kaybetmek istemiyor. O yüzden bu karara olabildiğince karşı çıkıyor.

NEFES VE TAHİR İÇİN AYRILIK RÜZGARI

Tahir elinde Nefes ve Tahir’in fotoğrafı ile dur durak bilmeden sevdiklerini arıyor. Ve Tahir, Nefes ile Yiğit’i bulmayı başarıyor. Yiğit Tahir’i gördüğü için çok mutlu ama Nefes’in yüzünden düşen ise bin parça. Hatta Yiğit’in sevinçle ‘babam bizi bulacaktır demiştim dimi anne’ söylemine bile yanıt vermiyor. Nefes, Tahir’e sadece sıkı sıkıya sarılabiliyor. Tahir ise yeni bir hayat kurma hayalinde ve 2 gün saklanmaları gerektiğini söylüyor. Ancak Nefes artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını düşünüyor. Aslında Nefes sevdiğinden vazgeçerek onu korumaya çalışıyor.