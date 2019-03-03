Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölüm 2. fragman: Tahir büyük gerçeği öğreniyor! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izle)

Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölüm 2. fragman bugün yayınlandı. Yeni fragmanda; Mustafa bir mektup okuyor. Mektupta 'Sen Deli Tahir ile Asiye'nin oğlusun' yazıyor. Asiye şok oluyor. Vedat ile Tahir bir kez daha karşı karşıya gelip silahları çekiyorlar. Ama bu sefer Fikret de orada ve ikisine de durmaları için silah çekiyor. Nefes ile Tahir mutlu günlerine dönüyor. Mustafa, Tahir'e gerçekleri anlatması için Asiye ile konuşuyor. Asiye ve Fikret Tahir'in karşısına geçip ona gerçeği açıklıyorlar.İşte Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölüm fragmanları...

SEN ANLAT KARADENİZ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir, Nefes ve Yiğit’i bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Ali, Nefes’i buluyor. Ama geldiğinde Tahir’in çoktan gittiğini öğreniyor. Yiğit Tahir’in gittiğini duyunca büyük bir yıkım yaşıyor. ‘Baba neredesin’ diye ağlamaya başlıyor. Yiğit, babası Tahir için ağlarken karşısında Vedat’ı buluyor. Vedat Yiğit’in sözlerine ‘ben buradayım oğlum’ diye yanıt veriyor.

NEFES’İN ÇARESİZLİĞİ

Nefes, Yiğit’e yetişmek isterken merdivenlerden düşüyor ve ayağı inciniyor. Yere kapaklanan Nefes, Vedat’a karşı daha da savunmasız hale geliyor. Bu sırada kaçmaya devam eden Tahir, Ali ile karşılaşıyor. Teslim olmak istemeyen Tahir isterse onu vurabileceğini söylüyor.

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NAZAR BABASINA KAFA TUTUYOR

Nazar ve Murat Saniye’ye karşı savaş vermeyi sürdürüyor. Asiye onlara destek olmaya çalışıyor. Bunun onlar için çok zor olacağını söyleyerek, yanlarında olduğunu söylüyor. Tam o sırada Cemil kızını almak için Kaleliler’in evine geliyor. Elinde tüfekle Nazar’a sesleniyor. Nazar ve Murat o sırada Asiye ile konuşuyorlar. Nazar babasının sesi ile irkiliyor. Dışarı çıktıklarında Cemil tüfeğini Murat’a doğrultuyor. Ama Nazar sevdiği adamın önüne siper oluyor.

FİKRET: ASIL HİKAYE BAŞKA

Tahir, Vedat’ın babasının Fikret olduğunu öğreniyor. Kafasında Saniye’ye dair yeni soru işaretleri var. Fikret Vedat’ın oğlu olmasının hikayelerinde kötü bir tesadüf olduğunu söylüyor. Ayrıca asıl hikayenin başka olduğunu anlatıyor.