Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 42. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Vedat, Nefes'ten vazgeçmiyor ve onu buluyor. Yiğit, Tahir için ağlarken karşısında Vedat'ı buluyor. Nefes'in yaşadığı talihsiz kaza Vedat'ın işine yarıyor. Tahir, Fikret'in Vedat'ın babası olduğunu öğreniyor ve onunla konuşmaya gidiyor. Ayrıca Murat, Nazar ile bu sefer Cemil'e karşı duruyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (43. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 42. bölüm izleme linki…

Sen Anlat Karadeniz 42. bölüm Atv'de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Tahir, yeniden kaçmak zorunda kalıyor. Tahir’in gidişinden sonra Vedat Nefes ve Yiğit’i buluyor. Nazar ve Murat Saniye’ye karşı aşklarına sarılmaya devam ediyor. Asiye, Tahir ve Nefes’e olduğu gibi onlara da destek oluyor. Ama Cemal’in bir anda tüfekle Kaleliler’in evini basması işleri daha da zorlaştırıyor. Fikret’in Vedat’ın babası olduğunu öğrenen Tahir, ondan Saniye ile ilgili soru işaretlerini yanıtlamasını istiyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 42. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir, Nefes ve Yiğit’i bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Ali, Nefes’i buluyor. Ama geldiğinde Tahir’in çoktan gittiğini öğreniyor. Yiğit Tahir’in gittiğini duyunca büyük bir yıkım yaşıyor. ‘Baba neredesin’ diye ağlamaya başlıyor. Yiğit, babası Tahir için ağlarken karşısında Vedat’ı buluyor. Vedat Yiğit’in sözlerine ‘ben buradayım oğlum’ diye yanıt veriyor.

NEFES’İN ÇARESİZLİĞİ

Nefes, Yiğit’e yetişmek isterken merdivenlerden düşüyor ve ayağı inciniyor. Yere kapaklanan Nefes, Vedat’a karşı daha da savunmasız hale geliyor. Bu sırada kaçmaya devam eden Tahir, Ali ile karşılaşıyor. Teslim olmak istemeyen Tahir isterse onu vurabileceğini söylüyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE





NAZAR BABASINA KAFA TUTUYOR

Nazar ve Murat Saniye’ye karşı savaş vermeyi sürdürüyor. Asiye onlara destek olmaya çalışıyor. Bunun onlar için çok zor olacağını söyleyerek, yanlarında olduğunu söylüyor. Tam o sırada Cemil kızını almak için Kaleliler’in evine geliyor. Elinde tüfekle Nazar’a sesleniyor. Nazar ve Murat o sırada Asiye ile konuşuyorlar. Nazar babasının sesi ile irkiliyor. Dışarı çıktıklarında Cemil tüfeğini Murat’a doğrultuyor. Ama Nazar sevdiği adamın önüne siper oluyor.

FİKRET: ASIL HİKAYE BAŞKA

Tahir, Vedat’ın babasının Fikret olduğunu öğreniyor. Kafasında Saniye’ye dair yeni soru işaretleri var. Fikret Vedat’ın oğlu olmasının hikayetlerinde kötü bir tesadüf olduğunu söylüyor. Ayrıca asıl hikayenin başka olduğunu anlatıyor.