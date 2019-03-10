Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! “Ben seni ana bildim, sen anamı öldürdün”

Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragman bugün seyirci karşısına çıktı. Yeni fragmanda; Vedat’ı vuran Fikret oğlunu nefsine kurban verdiğini söylüyor. Ortalığı yıkıp yakan Fikret oğlunu toprağa vermeye hazırlanıyor. Nefes, Saniye’nin karşısına geçip, ‘Tahir’i siz beni de Tahir kurtardı’ diyor. Tahir gerçekleri öğrendikten sonra Saniye’ye ‘ben seni ana bildim, sen benim anamı öldürdün’ diyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm fragmanları...

SEN ANLAT KARADENİZ 44. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜM ÖZETİ

Murat yanlışlıkla Fikret’in hediye ettiği kemençeyi kırıyor. Kemençenin içinden bir mektup çıkıyor. Mektubun her satırını okuyan Murat adeta şok oluyor.

Tahir, Fikret’in yanına gidiyor ve ensesine silah dayıyor. Fikret Saniye’yi mezarlıkta gördüğü anlatıyor. Tahir, Fikret’e kim olduğunu soruyor. Fikret neden bu soruyu sorduğunu merak ediyor. Tahir Vedat’ın hastanede başında Fikret’in adamlarından birinin olduğunu söylüyor. Tahir, Fikret’in Vedat ile olan bağlantısının farkında. Ancak oğlu olabileceğini düşünmüyor. Fikret hikayenin uzun olduğunu ve Tahir’in bu hikayeyi sevmeyeceğini söylüyor. Fikret lafı uzatmadan Vedat’ın oğlu olduğunu söylüyor. Tahir adeta şok geçiriyor. Fikret Vedat’ın onun oğlu olmasının hikayesinde kötü bir tesadüf olduğunu söylüyor. ‘Asıl hikaye başka diyen Fikret’ Tahir’i daha da meraklandırıyor. Tahir, Fikret’in annesi ile ilgili söylediklerini hatırlıyor ve konunun annesi ile ne ilgisi olduğunu soruyor. Fikret bu hikayeyi annesinden dinlemesini ve belki gerçeği öğrenince onu vuracağını söylüyor.

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VEDAT NEFES’İ KAÇIRIYOR

Yiğit, Tahir ile kurdukları iletişimi annesine anlatıyor. Nefes, Tahir’in onları bulacağının gönül rahatlığına güveniyor. Ama Vedat, Nefes ile Yiğit’i buluyor. Nefes şaşkınlıkla kapıyı açınca Vedat ‘ben sana demiştim bütün yollar bana çıkar demiştim’ diyor. Nefes hemen telaşla kapıyı kapatmaya çalışıyor ama Vedat ona izin vermiyor. Vedat ‘bana ait olanı başkasının elinde görmektense ölmesini tercih ederim’ diyor. Ve Nefes ile Yiğit’i kaçırıyor. Nefes’e zulüm etmek isteyen Vedat bambaşka bir Nefes ile karşı karşıya kalıyor. Nefes ona karşısında 8 yıl önceki kadın olmadığını haykırıyor. Bu sözleri söylerken de getirdiği içki şişesini kırıp boğazına dayıyor.

TAHİR NEFES VE YİĞİT’İ KURTARIYOR

Tahir, Yiğit’in yardımıyla Nefes’i kurtarmayı başarıyor. Nefes, Tahir ve Yiğit hayalini kurdukları aile hayatına bir adım daha atıyorlar. “Hatalarımız olsun ki doğruları birlikte bulalım..” sözleri bir kez daha duyuluyor.

‘BU OLAYIN SAKLAYACAK YANI KALMADI!’

Mektubu okuyan Mustafa, annesine ben Tahir’e ne diyeceğim diye çıkışıyor. Saniye’nin artık oğullarına hesap verme vakti geliyor. Tahir, Vedat ve Saniye ile karşı karşıya geliyor. Fikret artık bu olayın saklanacak yanının kalmadığını söyleyerek onu konuşmaya teşvik ediyor.

‘SEN DELİ TAHİR İLE SAKİNE’NİN OĞLUSUN’

Saniye kalp krizi geçiriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Asiye telaşla bu haberi Mustafa’ya veriyor. Kaleli erkekleri hastaneye koşuyorlar. Bu sırada Tahir’de güç bela evine geliyor ve annesini soruyor. Asiye’ye annesini soran Tahir, hastanede olduğunu öğreniyor. Murat kemençede bulduğu mektubu ağabeyi Mustafa’ya hastanede söylüyor. Mektubu okuduktan sonra Mustafa’nın ilk sözü ‘bu gerçek olamaz’ oluyor. Mustafa’nın okuduğu mektupta Tahir’in, Saniye ve Deli Tahir’in oğlu olduğu yazıyor. Mustafa evde de bu mektubu sesli şekilde okuyor.