Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm 3. fragman: Asiye’den Mustafa’ya romantizm baskısı

Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına geçti. Yeni fragmanda; Asiye, Mustafa’ya tavır yapıyor. Evlilik teklifi almadığını söylüyor. Mustafa telaşa kapılıyor. Ali’den ve Tahir’den akıl alan Mustafa, önce Asiye’yi yemeğe çıkarıyor. Sonra da Tahir’i arayarak Asiye’ye güzel sözler etmesi için yardım istiyor. Ancak telefonun ansızın kapanması ile Mustafa zor durumda kalıyor. Ayrıca Tahir ve Nefes, Vedat’ın ölümünden sonra belki de ilk defa bu kadar korkusuz beraber oluyorlar. İşte Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm fragmanları...

SEN ANLAT KARADENİZ 45. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 45. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir annesi ve Fikret ile yüzleşiyor. Tahir daha gelir gelmez, annesini görünce duyduklarının doğru olduğunu anlıyor. Fikret, Tahir’in onlarla empati yapabilmesi için bir konuşma yapıyor ama Saniye konuşamıyor. Saniye ‘günahım yok’ dese de Fikret onu konuşmaya zorluyor. ‘Sakine ile Deli Tahir kaçınca…’ diyebilen Saniye bir nefes daha alıp Tahir’e ‘Sen Deli Tahir ile Sakine’nin oğlusun’ diyebiliyor. Tahir ailesi ile ilgili öğrendiği gerçekle sarsılır. Saniye Tahir gidince, Fikret’e ‘evimin ortasına dinamit attın’ der. Tahir ise ağlayarak oradan uzaklaşır. Yüreğindeki yükü Nefes ile paylaşmak isteyen Tahir ‘benim içine doğduğum ailem, ailem değilmiş’ diyerek Nefes’e öğrendiği gerçekleri anlatıyor.

TAHİR: SEN BENİM ANAMI ÖLDÜRDÜN

Artık Fikret’in anne ve babasının katili olduğunu biliyordur. Ama Tahir için esas katil, bu günaha ortak olan Saniye’dir. Tahir, Saniye ile evde konuşuyor ve ona ‘ben seni ana bildim, sen benim anamı öldürdün’ diyor. Saniye bu sözlerle paramparça oluyor. Ama kendini savunacak hali de olmuyor. Saniye’nin ikinci yüzleşmesi de Nefes ile oluyor. Nefes, Saniye’ye ‘siz Tahir’in hayatını kurtardınız, Tahir de benim’ hayatımı kurtardı’ der.

VEDAT ÖLÜYOR

Fikret, Tahir’le yüzleşmesinden sonra Vedat’ı sıkıştırmaya başlar. Elindeki kozlar sayesinde Tahie’in yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağlar. Tahir , Nefes ile konağa döner ama Vedat bu yenilgiyi kabul edemez. Fikret aralarındaki husumete son vermek ister. Ama Vedat silahını çıkarıp Tahir’e doğrultur. Fikret, Vedat’a elindeki silahı bırakmasını söylüyor. Ama onu dinlemeyen Vedat tam Tahir’i vurmaya niyetlendiği anda Fikret, Tahir’i korumak için öz oğlu Vedat’ı öldürüyor. Göğsünden vurulan Vedat Tahir’in kucağına düşüyor. Tahir şaşkın bir şekilde düşmanı olan bu adamı tutuyor ve ölümünü görüyor. Fikret oğluna koşarak ölümünü gözyaşları ile izliyor.

VEDAT’I TAHİR GÖMÜYOR

Fikret Vedat’ın ölümünü ve bunun kendi elinden olmasını kaldıramıyor. Kendini kaybedip evin altını üstüne getiriyor. Ama yapabileceği bir şey olmadığını anladığı an oğlunu toprağa vermek için hazırlıklara başlıyor. Osman Amca’dan yardım isteyen Fikret, oğlunu üsule uygun gömmek istiyor. Ayrıca oğlunu nefsine kurban verdiğini söylüyor. Vedat’ın mezarını kazan Tahir ise onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömüyor.