Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm fragmanı: Fikret, Vedat’ı öldürüyor

Sen Anlat Karadeniz fragmanında mezar detayı dikkat çekti. Sen Anlat Karadeniz 44. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde Vedat'ın ölümünün ardından yaşanacakların yeni bölüm fragmanında aranıyor. Yayınlanan son bölümde; Tahir, ailesi ile ilgili öğrendiği gerçekle sarılıyor. Fikret'in çabası sayesinde özgürlüğüne kavuşan Tahir, Nefes ile konağa dönüyor. Vedat yenilgiyi kabul etmiyor ve Tahir'i öldürmek için silahına sarılıyor. Vedat'ın bu hamlesini fark eden Fikret ondan hızlı davranarak Vedat'ı öldürüyor. Tahir, Vedat'ı kendi elleri ile toprağa gömüyor.Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (45. Bölüm) fragmanı yayınlandı. İşte 44. Bölüm izleme linki ve yeni fragman...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı dizinin yeni bölümünün ardından merak konusu oluyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm ATV’de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Tahir, Saniye ile bir kez daha yüzleşiyor ve onu annesinin katili olarak gördüğünü söylüyor. Vedat, Tahir'in Nefes ile yeniden ömutluluğa yelken açmasını kabullenemiyor ve hareete geçiyor. Fikret bu husumeti bitirmek isterken Tahir'in canı için kendi oğlunu öldürüyor. Fikret oğlkunu nefsine kurban ettiğini söylüyor. Onu usulüne uygun gömen Fikret, Tahir ve Osman'dan da yardım alıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 45. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’in 44. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir annesi ve Fikret ile yüzleşiyor. Tahir daha gelir gelmez, annesini görünce duyduklarının doğru olduğunu anlıyor. Fikret, Tahir'in onlarla empati yapabilmesi için bir konuşma yapıyor ama Saniye konuşamıyor. Saniye ‘günahım yok' dese de Fikret onu konuşmaya zorluyor. ‘Sakine ile Deli Tahir kaçınca…' diyebilen Saniye bir nefes daha alıp Tahir'e ‘Sen Deli Tahir ile Sakine'nin oğlusun' diyebiliyor. Tahir ailesi ile ilgili öğrendiği gerçekle sarsılır. Saniye Tahir gidince, Fikret'e ‘evimin ortasına dinamit attın' der. Tahir ise ağlayarak oradan uzaklaşır. Yüreğindeki yükü Nefes ile paylaşmak isteyen Tahir ‘benim içine doğduğum ailem, ailem değilmil' diyerek Nefes'e öğrendiği gerçekleri anlatıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

VEDAT ÖLÜYOR

Fikret, Tahir'le yüzleşmesinden sonra Vedat'ı sıkıştırmaya başlar. Elindeki kozlar sayesinde Tahie'in yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağlar. Tahir , Nefes ile konağa döner ama Vedat bu yenilgiyi kabul edemez. Fikret aralarındaki husumete son vermek ister. Ama Vedat silahını çıkarıp Tahir'e doğrultur. Fikret, Vedat'a elindeki silahı bırakmasını söylüyor. Ama onu dinlemeyen Vedat tam Tahir'i vurmaya niyetlendiği anda Fikret, Tahir'i korumak için öz oğlu Vedat'ı öldürüyor. Göğsünden vurulan vedat Tahir'in kucağına düşüyor. Tahir şaşkın bir şekilde düşmanı olan bu adamı tutuyor ve ölümünü görüyor. Fikret oğluna koşarak ölümünü gözyaşları ile izliyor.

VEDAT'I TAHİR GÖMÜYOR

Fikret Vedat'ın ölümünü ve bunun kendi elinden olmasını kaldıramıyor. Kendini kaybedip evin altını üstüne getiriyor. Ama yapabileceği bir şey olmadığını anladığı an oğlunu toprağa vermek için hazırlıklara başlıyor. Osman Amca'dan yardım isteyen Fikret, oğlunu üsule uygun gömmek istiyor. Ayrıca oğlunu nevsine kurban verdiğini söylüyor. Vedat'ın mezarını kazan Tahir ise onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömüyor.

TAHİR: SEN BENİM ANAMI ÖLDÜRDÜN

Artık Fikret'in anne ve babasının katili olduğunu biliyordur. Ama Tahir için esas katil, bu günaha ortak olan Saniye'dir. Tahir, Saniye ile evde konuşuyor ve ona ‘ben seni ana bildim, sen benim anamı öldürdün' diyor. Saniye bu sözlerle paramparça oluyor. Ama kendini savunacak hali de olmuyor. Saniye'nin ikinci yüzleşmesi de Nefes ile oluyor. Nefes, Saniye'ye ‘siz Tahir'in hayatını kurtardınız, Tahir de benim' hayatımı kurtardı' der.