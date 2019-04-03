Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vedat’ın son oyunu! (Sen Anlat Karadeniz 46. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 46. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Murat Nazar'ın onu terk edişi ile büyük yıkım yaşıyor. Bu yıkımdan onu kurtaran ise ailesi oluyor. Fikret, Vedat'ın pisliklerini temizlemeye devam ediyor. Vedat ise Tahir'e son oyununu oynuyor. Bıraktığı videoda Nefes'e bıraktığı hediyeyi beğenip beğenmediğini soruyor. Nefes'in hamile kaldığını öğrendiği an mutluluktan havalara uçan Tahir şimdi Vedat'ın videosu ile şok oluyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (46. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 46. bölüm izleme linki…

Sen Anlat Karadeniz 46. bölüm ATV'de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Murat’ın gözyaşlarını ailesi siliyor. Asiye ve Nefes, Tahir ile Mustafa’nın İstanbul’a gitme kararı ile kıskançlık krizlerine giriyor. Yaptıkları işbirliği ile onlara göz açtırmıyorlar. Ayrıca Nefes ve Tahir normal evli bir çift gibi yeni hayatlarına başlamışken Vedat, Tahir’in peşini bırakmıyor. B planı yapıp Tahir’e video çekmiş olan Vedat bir kez daha Tahir’in sinirlerini hoplatıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 47. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz'in 46. son bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 46. BÖLÜM ÖZETİ

Murat ve Nazar için beklenen gün geliyor. Düğün günü Nazar’ın gözleri ailesini arıyor. Ve annesi ile ablası ile kucaklaşıyor ama babası gelmiyor. Murat ise düğün heyecanı ile ayakta durmakta bile zorlanıyor. Nazar ve Murat düğün salonuna büyük heyecanla çıkıyor. Tahir ve Nefes’in konuşmaları ile herkes sevgiyle doluyor. Nazar’ın gerginliği ise herhalinden belli. Nazar gelin odasına giderek ağlayarak takıları çıkarıyor. Murat Nazar’ın yokluğunu fark ettiğinde Nazar oradan koşarak uzaklaşıyor. Murat arayıp nerede olduğunu soruyor. Nazar ‘yapamayacağım affet beni’ diyor. Murat Nazar’ın gidişi ile büyük yıkım yaşıyor. Hatta intihar etmeyi bile düşünüyor. Ama ağabeyi Tahir onu bu kararından döndürüyor.

NEFES HAMİLE

Nefes hamile kaldığını öğreniyor. Yaptığı gebelik testini Asiye ile paylaşıyor. Sevinç içinde Tahir ile de bu haberi paylaşmak için akşamı bekliyor. Akşam yemeğinde Tahir sürprizden habersiz eve geliyor. Nefes’in hamile olduğunu ve Yiğit’e bir kardeş geldiğini duyuyor. Bu sevinçle Nefes’e sarılıyor. Nefes ve Tahir inanılmaz bir mutluluk yaşıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

NEFES VE ASİYE’NİN İŞBİRLİĞİ

Tahir ve ustafa İstanbul’a gidiyor. Nefes ve Asiye onlara öz açtırmamak için işbirliği yapıyorlar. Asiye ve Nefes eşlerini sürekli arayarak yanlarında duydukları kadın seslerinden farklı manalar çıkarıyorlar. Tahir ve Mustafa için işler oldukça zor gidiyor.

VEDAT: NEFES’E BIRAKTIĞIM HEDİYEYİ BEĞENDİN Mİ?

Cemal Kaptan Tahir’e adına bir zarf geldiğini ve zarfı masasını bırakacağını söylemişti. Tahir bu zarfı aldığında başına gelecekler habersiz bir video kaydı olduğunu anlıyor. Videoda Vedat, Tahir’e her zaman bir B planı olduğunu söylüyor. Ayrıca Nefes’e bıraktığı hediyeyi beğenip beğenmediğini soruyor.