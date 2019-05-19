Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölüm 2. fragman: Melek’in gözü kara! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izle)

SEN ANLAT KARADENİZ 52. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 52. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 51. BÖLÜM ÖZETİ

Genco Kaleliler’e düşman kesilmek kalmayıp onlar hakkında her şeyi öğrenmeye başlıyor. Tahir ve Nefes’in aşkından Vedat’ın bir anda ortadan kayboluşuna kadar tüm detayları öğreniyor. Düşmanlarını iyi tanımak isteyen Genco korkunç bir plan yapıyor ve Kaleliler’in gemisini batırıyor. Mustafa’nın da olduğu geminin batışı Kaleli ailesinde büyük yıkıma sebep oluyor. Asiye, Mustafa için çok korkuyor gözyaşları içinde Nefes ile beraber sahile gidiyorlar. Tahir onları sakinleştirmeye çalışıyor. Sahile 2 ceset getiriliyor. Ceset torbalarının içi büyük acı ile açılıyor. Gemide görev alan 2 tayfa da hayatını kaybediyor. Mustafa ise gemiden sağ çıkmayı başarıyor. Kaleli ailesi buruk da olsa rahat bir nefes alıyor. En zor görev de Tahir’e düşüyor. Tahir, tayfaların ailelerine nasıl söyleyeceğini düşünüyor. Kaleliler cenaze işleri ile de ilgileniyorlar. Ailelere de destek olmak istiyorlar. Kaleliler birbirlerine daha da sıkı sıkıya kenetleniyorlar. Tahir, Nefes hayatında olduğu için bir kez daha şükrediyor.

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TAHİR GENCO’YA SİLAH ÇEKİYOR

Tahir gemiyi batıranın ve tayfaların ölümüne sebep olanın Genco olduğunu öğreniyor. Bu sırada Genco ailesi ile bir kutlama organize ediyor. Hazan da orada. Hatta Hazan partiye gelir gelmez babasına gemiyi batırıp batırmadığını soruyor. Tabi bu sırada Tahir de hesap sormak için hazırlıklarını tamamlıyor. Genco’nun adamlarını döven Tahir, Genco’ya silah çekecek kadar yaklaşıyor. Ancak Tahir’i orada bir sürpriz bekliyor. O da Murat!

TAHİR VE NEFES İÇİN YENİ SINAV

Yiğit, öğretmeni Hazan’a olan hayranlığını dile getirmek için bulduğu her fırsatı kullanıyor. Hatta Hazan yüzünden ilk kez babasına tavır alıyor. Yiğit bir kez daha kayboluyor. Nefes ve Tahir aramaya koyuluyorlar. Ancak bulduklarında karşılaştıkları manzara onları daha da büyük çıkmaza sokuyor.