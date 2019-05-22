Sen Anlat Karadeniz 53. yeni bölüm yani sezon finali fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz 52. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 52. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Tahir, Genco ile bir kez daha karşı karşıya geliyor. Melek'in evden kaçıp Hazan'a sığındığı sırada Nefes ve Tahir'in orada olması işleri değiştiriyor. Genco, Melek'in kaçışını Nilüfer'e ödetirken, Melek'i de eve hapsediyor. Öte yandan Tahir, Murat'ı kurtarmak isterken onu kaybediyor. Nefes, kendisi gibi, şiddete uğrayan kadınlara nefes olmak istiyor. Nefes'in bu adımı onu Melek ile bir kez daha karşılaştırıyor. Genco, Melek'e engel olmak isterken Melek'in gözünün ne kadar kara olduğunu da görüyor. Sen Anlat Karadeniz sezon finali fragmanı yayınlandı. İşte 52. Bölüm izleme linki…

SEN ANLAT KARADENİZ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Anlat Karadeniz 52. bölüm ATV'de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Nefes şiddet gördüğü günleri geride bıraksa da milyonlarca kadının aynı muameleye maruz kaldığını biliyor. Melek’in Hazan’a sığındığı ana tanık olan Nefes büyük bir acı yaşıyor. Şiddete maruz kalan kadınlar için bir şeyler yapmak istiyor. Bu sırada Melek de evden kaçışının bedelini ödüyor. Genco onu bodruma kilitliyor. Melek radyo programı yapmaya başlayan Nefes’e ulaşmak istiyor. Genco da ona engel olmaya çalışıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 53. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 52. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 52. BÖLÜM ÖZETİ

Nefes Vedat’tan ve şiddetten kurtulsa da etrafında onunla aynı kaderin paylaşan kadınları hemen fark ediyor. Nefes ve Tahir, Yiğit’in yanına Hazan’ın evine geliyor. O sırada Genco’dan kaçan Melek, Hazan’a sarılıyor. Melek’in çığlıklarına dışarı koşan Hazan, Nefes ve Tahir şok içinde olanları izliyor. Genco da o sırada oraya geliyor. Genco ile Tahir arasında bir kez daha gerginlik yaşanıyor. Genco, Melek’in bu kaçışını ona ağır ödetiyor. Melek’i döve döve kömürlüğe kapatıyor. Nilüfer yaşananlara engel olamıyor ve Melek’in kaçışının bedelini o da ödüyor. Bu sırada Tahir de Murat’ı bulaştığı beladan kurtarmak istiyor ama öfkesi Tahir’e hata yaptırıyor. Tahir kardeşini bu sefer kaybediyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

MELEK ATEŞİ YAKIYOR

Nefes kendisi gibi milyonlarca kadın olduğunu biliyor ve bu kadınlar için radyo programı yapmaya başlıyor. Melek, Nefes’i duyuyor ve onu arıyor da. Ancak Genco Melek’e engel oluyor. Bir de Melek’e ‘seni prensesim yapmak için uğraşıyorum’ diyor. Ancak Melek’in gözü kör ve Genco’ya karşı direnişini başlatıyor. Elindeki kibriti yakan Melek, Genco’nun engellemesine de boyun eğmiyor. Genco ‘hem kendini hem de beni yakacak mısın’ derken Melek ‘ben zaten yanıyorum’ cevabını veriyor.