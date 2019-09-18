Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 56. son bölümde; Tarık, Hazan’ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan’ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye’yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer.
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SEN ANLAT KARADENİZ 56. SON BÖLÜM İZLE
Kavga büyür ve Mustafa Asiye’ye “boş ol” der. Asiye, Eren’i de alıp Osman Baba’ya gider. Mustafa “Boş ol” demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Tahir ve Nefes, Zeynep’e kol kanat gererler. Zeynep’i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco’dan hesap soracaklardır.
Zeynep, Genco’nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco’yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır. Zeynep’in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir’in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco’yu kaçırır. Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat’ı katil olmadan bulmak, Genco’yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.