Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz 58. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 58. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Gülper Özdemir ve Ali Ersan Duru'nun yer aldığı dizinin son bölümünde; Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz 58. son bölüm izleme linki...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde; Mustafa, Aslan’ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan’ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan’dan alır. Hazan’ın Ferhat’a söylediği bir tek söz Ferhat’ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Hayatta en zor işler başarılana kadar imkansız görünür…

Bunun da en büyük ispatı annendir!”#SenAnlatKaradeniz 59.Bölüm Fragmanı yayında

Yeni bölümüyle Çarşamba 20.00’de #atv‘de @atvcomtr @SinegrafFilm pic.twitter.com/WYmlkynN5d — Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) October 2, 2019

SEN ANLAT KARADENİZ 58. SON BÖLÜM İZLE

Mustafa Asiye’nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye’nin yanındadır. Asiye’nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa’da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa’ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa’yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

Tarık, Hazan’ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan’ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye’yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye’ye “boş ol” der. Asiye, Eren’i de alıp Osman Baba’ya gider. Mustafa “Boş ol” demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.