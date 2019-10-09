Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde; Hülleci damat olarak Aslan’ın seçilmesi Mustafa’yı delirtir. Mustafa, Aslan’ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan’ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar.
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SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SEN ANLAT KARADENİZ 59. SON BÖLÜM İZLE
DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan’dan alır. Hazan’ın Ferhat’a söylediği bir tek söz Ferhat’ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.
Mustafa’ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan’ın seçilmesi Mustafa’yı delirtir. Mustafa, Aslan’ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan’ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar.
DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan’dan alır. Hazan’ın Ferhat’a söylediği bir tek söz Ferhat’ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.