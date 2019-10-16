Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 60. son bölümüyle ATV ekranında yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde; birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm izle...

Sen Anlat Karadeniz son bölümünde; Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat’a kızgın olan Hazan onun İstanbul’a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ANLAT KARADENİZ 60. SON BÖLÜM İZLE

Hazan’la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

Tahir’le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes’in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye’yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır.

Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan’la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.