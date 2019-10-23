Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm

Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde; Hazan ve Ferhat, Melek’i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?
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SEN ANLAT KARADENİZ 61. SON BÖLÜM İZLE
Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca’nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.
Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan’ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar.
Aslında Ferhat’a kızgın olan Hazan onun İstanbul’a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan’la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.