Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm

Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm

Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde; herkese, her şeye yetişmeye çalışan insan bazen en yakınındakine, bazen de kendine geç kalır... Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm izleme linki...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde; Hazan ve Ferhat, Melek’i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 61. SON BÖLÜM İZLE

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca’nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan’ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar.

Aslında Ferhat’a kızgın olan Hazan onun İstanbul’a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan’la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.