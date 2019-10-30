Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 62. son bölümünde; Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco’nun yaşadığı Tamar’ların evine yerleşir. Hazan’ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
“Masal geliyor!”#SenAnlatKaradeniz 63.Bölüm Fragmanı Yayında
Yeni bölümüyle Çarşamba günü 20.00'de #atv'de!@atvcomtr @SinegrafFilm pic.twitter.com/9lKKtlyZId
— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) October 30, 2019
SEN ANLAT KARADENİZ 62. SON BÖLÜM İZLE
Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.
Murat, İstanbul’da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon’a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi’nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco’nun yaşadığı Tamar’ların evine yerleşir.
Hazan’ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.