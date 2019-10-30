Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde; Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm izleme linki...

Sen Anlat Karadeniz 62. son bölümünde; Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco’nun yaşadığı Tamar’ların evine yerleşir. Hazan’ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ANLAT KARADENİZ 62. SON BÖLÜM İZLE

Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

Murat, İstanbul’da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon’a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi’nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco’nun yaşadığı Tamar’ların evine yerleşir.

Hazan’ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.