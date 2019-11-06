Sen Anlat Karadeniz 64. final fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 63. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 64. final fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 63. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 64. bölümüyle 13 Kasım Çarşamba akşamı final yapıyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.Sen Anlat Karadeniz 64. final fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 63. son bölüm izleme linki...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde; nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 63. SON BÖLÜM İZLE

Murat, İstanbul’da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon’a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi’nin ocağına bir ateş gibi düşecektir.

Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco’nun yaşadığı Tamar’ların evine yerleşir. Hazan’ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.