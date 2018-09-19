Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yeni bölüm fragmanında Tahir eli kolu bağlı bir şekilde boğulmaktan kurtulmaya çalışıyor. 19 Eylül Çarşamba yani bu akşam yayınlanacak Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir kurtulabilecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yeni bölüme dair detaylar…
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sen Anlat Karadeniz’de yeni sezon ilk bölümde de heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında; son bölümde gemiden sulara atlamak zorunda kalan Tahir'in elindeki bıçakla suyun içinde kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonunun ilk bölümününü 19 Eylül Çarşamba gecesi yayınlanacak.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Özlemle beklenen gün geldi, bugün günlerden #SenAnlatKaradeniz
Yeni sezonun özetsiz ilk bölümü bu akşam 20.00’de #atv‘de
@SinegrafFilm @atvcomtr pic.twitter.com/FDKUd5mJaH
— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) 19 Eylül 2018