Sen Anlat Karadeniz kadrosuna yeni sezon için 3 oyuncu katıldı!
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon hazırlıkları Trabzon’da başladı. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilirken dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı. Sen Anlat Karadeniz dizisine 3 yeni isim dahil oldu. Sinem Reyhan Kıroğlu, Beran Soysal ve Ali Ersan Duru yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.
KİRALIK KATİL GELİYOR
Bir kiralık katilin yer alacağı yeni sezonda, Tahir ve Nefes’i yeni tehlikeler bekliyor. Dedikodulara bakılırsa yeni sezonda Tahir’in başı büyük derde girecek