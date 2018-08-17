Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? Yeni sezon ilk fragman geldi! 2. yeni sezon başlama tarihi

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon ilk fragman geldi! Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın paylaştığı dizinin yeni sezon tanıtımı ve son bölüm özeti haberimizde...

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Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk fragman yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz'in Eylül ayı ortalarında izleyicilerle buluşması bekleniyor. İşte dizinin son bölüm özeti ve 2. sezon ilk tanıtımı…

SEN ANLAT KARADENİZYENİ SEZON FRAGMANI

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi genç yıldızların paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında Saniye Hanım'ın telefonda duydukları karşısında yere yığıldığı görülüyor.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz’in ne zaman başlayacağına dair kesin bir bilgi olmasa da Eylül ayı içerisinde başlayacağı ve bunun da yakın zamanda kanalın resmi sitesinden yayımlanması bekleniyor.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Karadeniz’e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit’le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes’i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa’nın, Vedat’ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir’in canını almak.