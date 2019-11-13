Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? Sen Anlat Karadeniz final izle

Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? Sen Anlat Karadeniz final izle

Sen Anlat Karadeniz dizisi bu akşam yayınlanan final bölümü ile ekran macerasını sonlandırıyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Nefes ve Tahir, aşklarına sahip çıkıyor. Diziseverler merak ediyor: Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? İşte Sen Anlat Karadeniz final izleme linki...

Sen Anlat Karadeniz dizisi yayınlandığı ilk günden beri diziseverlerden beğeni ile karşılanmış, reytinglerde başarılı bir grafik elde etmişti. 3. sezonunda reytingleri düşen dizinin final yapılmasına karar verildi. Sen Anlat Karadeniz final yaparken yerine Kuruluş Osman dizisi başlayacak.

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL ÖZETİ

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret, Tahir’e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler…

Tahir ile Nefes ise kızları Masal’ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret’in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır.

Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.