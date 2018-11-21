Sen Anlat Karadeniz nerede çekiliyor? Sen Anlat Karadeniz dizisinin çekildiği yerler…

Sen Anlat Karadeniz nerede çekiliyor? Sen Anlat Karadeniz dizisinin çekildiği yerler…

Geçtiğimiz sezondan beri kendi kitlesini oluşturan Sen Anlat Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? Sen Anlat Karadeniz dizisini izleyenler güzel doğası ve sakin atmosferiyle dikkat çeken çekim alanlarının nerede olduğunu araştırıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin nerede çekildiğine dair merak edilenler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sen Anlat Karadeniz dizisinin çekildiği yerler dizinin hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Dizi, isminden de anlaşılacağı üzere Karadeniz Bölgesi'nde çekiliyor. Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzelliklerini dizinin pek çok sahnesinde görebiliyorsunuz. Özellikle dizinin çekildiği yaylalar, izleyicileri ekrana bağlayan noktalar arasında bulunuyor.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin neredeyse tamamı, Trabzon ve Ordu sınırları içerisinde çekiliyor. Trabzon il merkezi ve ilçeleri bu konuda en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Dizinin, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki farklı mahallede seti bulunuyor. Bunlara ek olarak; Trabzon ve Ordu'nun doğal güzelliklere sahip yaylaları, tarihi alanları ve güzel sokakları da dizi içerisinde kullanılıyor.

MEMİŞ AĞA KONAĞI



Trabzon’un sürmene ilçesinde bulunan,1800’lerin ortalarında Memiş Ağa tarafından yaptırıldığı bilinen ilginç ve dönemin resmen mimari harikası olan konak, Sen Anlat Karadeniz dizisinde yer almaktadır.