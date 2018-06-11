Sen Anlat Karadeniz sezon finali fragmanı izle! Vedat sinir krizinde…

Yaz döneminin gelmesiyle diziler bir bir sezon finali yapıyor. Bu sene ekranlarla buluşan dizilerden olan Sen Anlat Karadeniz'in de sezon finali bu hafta yayınlanacak 21. bölümle gerçekleşecek. Yeni bölümde çok dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 21. bölüm fragmanı..

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Sen Anlat Karadeniz’in sezon bölümü fragmanı yayınlandı ve Sen Anlat Karadeniz’in 21. bölümüyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir, Vedat’ın elinden Yiğit’i son anda almış fakat Mustafa cinayetten yakalanmıştı. Gelecek bölümde neler olacak?

RUSYA’YA KAÇARKEN YAKALANIYORLAR!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında heyecan seviyesi zirveye taşınıyor. Vedat, Cemil’den Tahir’in kaçacağı zamanı ve yeri öğreniyor ve onları ihbar ediyor. Tahir ile Nefes, Yiğit ile birlikte Rusya’ya kaçarken yakalanıyorlar.

SEN ANLAT KARADENİZ 21. BÖLÜM SEZON FİNALİ FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 20. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat’a vermiştir. Vedat’ın da Nefes’i ihbar etmesi an meselesidir artık. Tahir’in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalmıştır. Karadeniz’den gitmek… Tahir’in deli hamlesi, Kaleli Konağı’na kor gibi düşmüştür.

Tahir’in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir’e karşı çıkarlar. Onu destekleyen tek kişi, Nazar konusunda hala canı acıyan Murat’tan başkası değildir.