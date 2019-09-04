Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bugün mü? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon başladı mı?

Geçtiğimiz aylarda ara veren dizi Sen Anlat Karadeniz'in hayranları yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonuna çok kısıtlı süre kala birçok kişi Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu bugün mü başlıyor sorusunu soruyor...

Sen Anlat Karadeniz 3. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon heyecanının yayınlanan fragman ile arttığı dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜN BUGÜN MÜ?

Üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü 4 Eylül Çarşamba yani bugün 20.00’de atv'de yayınlanacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nefes kendi gibi şiddet gören kadınlara güç vermek için radyo yayınına başlıyor. Nefes’in bu hamlesi Melek’e de umut oluyor. Ama Genco’nun gözü daha da dönüyor. Melek’i köyde bir eve kapatıyor. Hazan, Nefes ve Tahir ile beraber Genco’nun evine geliyor ama Melek’i bulamyorlar. Genco kızını cezalandırmak için bu yolu seçtiğini söylerken, Melek gözünü karartıyor. Ancak Hazan, Melek’in yerini öğreniyor. Genco da hala orada. Melek çektiği acı ile kendini kaybediyor. Babasına onu ölesiye sevip sevmediğini soruyor. Genc odadaki kokuyu fark ediyor. Melek, Genco gelmeden önce tüm eve benzin döküyor. Genco, Melek’in böyle bir yapamayacağını düşünerek Melek’i tehdit ediyor. Annesini akıl hastanesine kapatabileceğini ve Hazan’ı öldürebileceğini söylüyor. Melek tam da bu yüzden Genco’nun ölmesini istiyor. Ve Melek elindeki kibriti çakıyor. Genco kaçmaya kalkışınca da kafasına ağır bir cisimle vuruyor. Nefes, Tahir ve Hazan ortaya geldiklerinde evin alevler içinde olduğunu görüyorlar. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek’i kurtarmak istiyor.