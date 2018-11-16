Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı: Nefes gelin oldu! Aşk bir kez daha kazandı (Sen Anlat Karadeniz 31. bölüm fragman izle)

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı: Nefes gelin oldu! Aşk bir kez daha kazandı (Sen Anlat Karadeniz 31. bölüm fragman izle)

Sen Anlat Karadeniz 30. son bölüm ATV’de bu akşam yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da geldi. Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Vedat Tahir'den Nefes'ten boşanması karşılığında şikayetini geri çekeceğini söyler. Tahir çaresizdir. Cemil'in Kaleliler'in gemisine zulalamalarını istediği silahlarla ilgili konuşmalarını Mercan duyar ve Nazar'ı arayarak durumu haber verir. Vedat'ın avukatı Nefes'e Vedat'ın teklifini iletir. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Sen Anlat Karadeniz’in 30. son bölümünde neler yaşandı? İşte 31. yen bölüm fragmanı...

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Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son olarak 30. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Nefes’i bir kez daha zor zamanlar bekliyor. Vedat’ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken Tahir’in desteği tek tesellisi olacaktır. Fikret Vedat’ın arkasından iş çevirdiğinin farkındadır. Vedat’ın ihanetinin karşılığı ne olacak? Ayrıca yeni bölümde Tahir, Nefes’i istemeye geliyor. Nefes gelin oluyor. Aşıkların mutluluğu ise görülmeye değer. İşte Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm fragmanı ve 30. bölüm izleme linki…

SEN ANLAT KARADENİZ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ANLAT KARADENİZ 30. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabah Kaleliler’in evine polis gelir. Kapıyı açan Asiye ne istediklerini sorar. Nefes’i Vedat’ı öldürmeye teşebbüsten gözaltına almaya geldiklerini söyler. Bu arada Kalelilerin gemisinde de polis arama yapar. Polis Nefes’in eline kelepçe taktığı anda Tahir onu bırakmamak için ona sarılır. Polislerin Tahir’i de gözaltına alacaklarını söylemesi üzerine istemeye istemeye Nefes’i bırakır. Nefes polisler ile giderken arkasına dönüp, “Tahir, oğlumuza iyi bak…” der. Tahir, Nefes’i götürmelerinden sonra onların peşinden gider. Yolda Vedat’ı arar ama cevap alamaz. Vedat zevkten dört köşedir. Emniyetin binasına geldiklerinde Tahir Nefes’e seslenir. Onu bırakmayacağını yanında olduğunu söyler. Vedat’ı tekrar arar ve nerde olduğunu sorar. Vedat evde onu beklemektedir. Avukat Esma, Nefes’in yanına gider ve ifade sırasında neler söylemesi gerektiğini anlatır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE



TAHİR VEDAT’I TEHDİT EDİYOR

Mustafa gelen telefonla gemilerinde arama yapıldığını öğrenir. Tahir Vedat’ın evine gelmiştir. Vedat kapıyı açar açmaz Vedat’a bir yumruk atar. Vedat’ın boğazına yapışır ve şikayetini geri alması için tehdit eder. Vedat onu tehdit ederek bir yere varamayacağını onu dinlemesi halinde bir çözüm bulabileceklerini söyler.

MERCAN SİLAHLARI ÖĞRENİYOR

Tahir Vedat’tan ne istediğini söylemesini ister. Mercan babasının Kalelilerin gemisine silah zulalayacağını telefonda konuşurken duymuştur. Gece Nazar’ı arayarak haber vermiştir. Nazar’da Murat’ı arayarak durumdar haberdar eder. Murat kardeşi ile birlikte polisten önce gemilerine zulalanan silahları bulurlar.

VEDAT TAHİR’DEN NEFES’TEN BOŞANMASINI İSTİYOR

Vedat ise Tahir’e Nefes’in kurtulması karşılığında Nefes’ten boşanmasını teklif eder. Vedat’ın elindeki en önemli kozlardan biri de Yiğit’dir. Yiğit’e olan sevgisini göstermesi için yaptığı teklifi düşünmeden kabul etmesini ister.

Mustafa Cemil’in işyerini basar. Vedat’ın kuklası olmasını ona yakıştıramadığını söyler. Vedat’ın da onun da elinden geleni ardına koymamasını söyleyerek çeker gider.

NEFES ÇARESİZ

Nefes’i de nezarethanede Vedat’ın avukatı ziyarete gelir. Nefes’e Vedat’ın teklifini iletir. Nefes’e teklifi kabul etmemesi durumunda alacağı cezayı söyler. Nefes çaresizce anlattıklarını dinlemektedir. Sorgu odasında Tahir Nefes’e Vedat’ın teklifini anlatır. Nefes herşeyi bildiğini söyler. Tahir, Yiğit için herşeyi göze aldığını anlatmaya çalışsa da Nefes’in Tahir’i bırakmaya niyeti yoktur.

FİKRET VEDAT’IN ATTIĞI HER ADIMDAN HABERDAR

Bu arada tüm Kaleli Ailesi Emniyet’e gelmiştir. Nefes’e destek olmak onun yanında olduklarını söylemek için. Nefes çok mutlu olmuştur. Vedat’ın avukatı Fikret’in yanına gelir ve Nazar’ın Vedat’ın teklifine verdiği cevabı söyler. Fikret memnun olmuştur. Avukata Vedat’ın her dediğini yapar gibi görünmesini ve attığı her adımdan haberdar etmesini tembihler.