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Sen Anlat Karadeniz 3. sezon tarihi… Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman?
Sen Anlat Karadeniz 3. sezon tarihi… Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman?
Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla heyecan arttı. Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu da cevap buldu, Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu 4 Eylül tarihinde başlayacak.
Magazin 26 Ağustos 2019 - 12:22

Diziler yazın sezon arasına girerken izleyiciler yeni sezonu merakla bekliyor. Sen Anlat Karadeniz’in 3. sezonu ne zaman başlayacak sorusu bu noktada birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon fragmanında Nefes “Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü! Peki siz vicdanınızın sesini nasıl kısıyorsunuz?” diyor. Sen Anlat Karadeniz 4 Eylül Çarşamba 20.00 ‘de atv’de seyircilerle buluşacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nefes kendi gibi şiddet gören kadınlara güç vermek için radyo yayınına başlıyor. Nefes'in bu hamlesi Melek'e de umut oluyor. Ama Genco'nun gözü daha da dönüyor. Melek'i köyde bir eve kapatıyor. Hazan, Nefes ve Tahir ile beraber Genco'nun evine geliyor ama Melek'i bulamyorlar. Genco kızını cezalandırmak için bu yolu seçtiğini söylerken, Melek gözünü karartıyor. Ancak Hazan, Melek'in yerini öğreniyor. Genco da hala orada. Melek çektiği acı ile kendini kaybediyor. Babasına onu ölesiye sevip sevmediğini soruyor. Genc odadaki kokuyu fark ediyor. Melek, Genco gelmeden önce tüm eve benzin döküyor. Genco, Melek'in böyle bir yapamayacağını düşünerek Melek'i tehdit ediyor. Annesini akıl hastanesine kapatabileceğini ve Hazan'ı öldürebileceğini söylüyor. Melek tam da bu yüzden Genco'nun ölmesini istiyor. Ve Melek elindeki kibriti çakıyor. Genco kaçmaya kalkışınca da kafasına ağır bir cisimle vuruyor. Nefes, Tahir ve Hazan ortaya geldiklerinde evin alevler içinde olduğunu görüyorlar. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek'i kurtarmak istiyor.

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Son güncelleme: 12:59 - 26.08.2019
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