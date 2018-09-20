Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanda dehşete düşüren sahne!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı geldi. Vedat geri dönüp Asiye'yi kaçırıyor. Nefes, telefona sarılıp Tahir'i arıyor. Yayınlanan son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz'in fragmanı merakla bekleniyordu. Vedat'ın sulara gömülmesiyle nefes alan izleyiciler yeni bölüm fragmanını görünce dehşete kapıldılar. Çünkü Psikopat koca Vedat, Nefes yüzünden Tahir'in yengesini kaçırmış ve ona bıçakla saldırıyordur.

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Sen Anlat Karadeniz yine bir dayak sahnesi ile gündemde. Dizinin psikopat karakteri Vedat bu sefer de başka bir kadını dövüyor. Geçen sezon İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Nefes karakterine işkence eden Vedat bu sezonun yayınlanacak 22. bölümünde de yengesine saldırıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN ŞAŞIRTTI

Heyecan dolu yeni sezonun ilk bölümü biter bitmez yeni fragman da aranmaya başladı. Ne yapacağı belli olamayan Vedat’ın fragmanda Asiye’ye bıçakla saldırdığı sahne izleyicileri etkilemeyi başardı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir ile Nefes kavuşur ancak henüz Vedat'tan kurtulamamışlardır. Dizinin 23. yeni bölüm fragmanı dizi bitince yayınlandı. Yeni fragmanda Vedat dönüyor ve Asiye’yi kaçırtıyor. Nefes gözyaşları içinde Tahir’i arıyor. İşte 23. yeni bölüm fragmanı;