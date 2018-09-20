Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanda dehşete düşüren sahne!

Sen Anlat Karadeniz yine bir dayak sahnesi ile gündemde. Dizinin psikopat karakteri Vedat bu sefer de başka bir kadını dövüyor. Geçen sezon İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Nefes karakterine işkence eden Vedat bu sezonun yayınlanacak 22. bölümünde de yengesine saldırıyor.
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN ŞAŞIRTTI
Heyecan dolu yeni sezonun ilk bölümü biter bitmez yeni fragman da aranmaya başladı. Ne yapacağı belli olamayan Vedat’ın fragmanda Asiye’ye bıçakla saldırdığı sahne izleyicileri etkilemeyi başardı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir ile Nefes kavuşur ancak henüz Vedat'tan kurtulamamışlardır. Dizinin 23. yeni bölüm fragmanı dizi bitince yayınlandı. Yeni fragmanda Vedat dönüyor ve Asiye’yi kaçırtıyor. Nefes gözyaşları içinde Tahir’i arıyor. İşte 23. yeni bölüm fragmanı;
“Oy gidi Trabzon’um
Namın tuttu dünyayi
Edeceğum bir horon
Kemençeci vur yayi.”#SenAnlatKaradeniz 23.Bölüm Fragmanı Yayında@SinegrafFilm @atvcomtr #AhBuSevdaluk pic.twitter.com/gjILmGCgV0
— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) 19 Eylül 2018