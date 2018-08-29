Sen Anlat Karadeniz yeni sezon 2. fragman yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon 2. fragman yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sen Anlat Karadeniz ikinci sezon, ikinci fragman yayınlandı. Tahir kurtulacak mı? Vedat, yine Nefes'in yakasında "Gittiğin her yere, herkese bela taşıyorsun Nefes!" Nefes, Tahir'siz yaşayamaz kendini serin sulara bırakır ancak Vedat da onunla birliktedir. Sen Anlat Karadeniz'in nefes kesen yeni fragmanı haberimizde. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

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Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru başlamış ve yayınlandığı ilk günden beri izlenme rekorları kırmıştı. Nefes kesen sezon finalinin ardından yeni bölümler büyük bir merakla bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanları haberimizde. Dizinin yeni sezon yayın tarihine dair henüz bir açıklama gelmedi.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON FRAGMANLARI

SON BÖLÜMLERDE NELER OLMUŞTU?

“Vedat’ın avukatı seni şikayet etmiş! Artık kabul et, gidiyoruz!”

Karadeniz’e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit’le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes’i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa’nın, Vedat’ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir’in canını almak.

Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes’in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz’de mi son bulacaktır?