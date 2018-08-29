Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon başlama tarihi belli oldu mu?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon başlama tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin ikinci sezonundan ilk fragman da geldi. Peki Sen Anlat Karadeniz ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

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Sen Anlat Karadeniz’de yeni sezon ilk bölümde de heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında; son bölümde gemiden sulara atlamak zorunda kalan Tahir'in elindeki bıçakla suyun içinde kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonunun başlangıç tarihi henüz belli değil. Fakat dizinin, dizi sezonunun açılacağı Eylül ayı ortalarında izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Karadeniz’e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit’le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes’i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa’nın, Vedat’ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.



Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir’in canını almak.

YENİ SEZON FRAGMANI

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi genç yıldızların paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında Saniye Hanım'ın telefonda duydukları karşısında yere yığıldığı görülüyor.