Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Yeni sezon fragmanı geldi

Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon fragmanı geldi. Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin sezon finalinde; Melek alevler arasında kurtuluyor ama asıl yanan onun yüreği. Gördüğü şiddet yüzünden psikolojisi bozuk olan Melek teselliyi Nefes’in kollarında buluyor. Hemen harekete geçen Genco Nefes’i kaçırıyor. Bir de üstüne hastaneden gelen arama eklenince korku daha da büyüyor. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Yeni sezonda hangi sorulara yanıt aranacak? İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON 54. FRAGMAN

“Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü!

Peki siz vicdanınızın sesini nasıl kısıyorsunuz?”#SenAnlatKaradeniz yeni sezon tanıtımı yayında! 4 Eylül Çarşamba 20.00 ‘de #atv 'deyiz @SinegrafFilm @atvcomtr pic.twitter.com/nnj6S9Hf8O — Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) August 21, 2019

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon fragmanında Nefes “Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü! Peki siz vicdanınızın sesini nasıl kısıyorsunuz?” diyor. Sen Anlat Karadeniz 4 Eylül Çarşamba 20.00 ‘de atv'de seyircilerle buluşacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ ÖZETİ: 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes kendi gibi şiddet gören kadınlara güç vermek için radyo yayınına başlıyor. Nefes’in bu hamlesi Melek’e de umut oluyor. Ama Genco’nun gözü daha da dönüyor. Melek’i köyde bir eve kapatıyor. Hazan, Nefes ve Tahir ile beraber Genco’nun evine geliyor ama Melek’i bulamyorlar. Genco kızını cezalandırmak için bu yolu seçtiğini söylerken, Melek gözünü karartıyor. Ancak Hazan, Melek’in yerini öğreniyor. Genco da hala orada. Melek çektiği acı ile kendini kaybediyor. Babasına onu ölesiye sevip sevmediğini soruyor. Genc odadaki kokuyu fark ediyor. Melek, Genco gelmeden önce tüm eve benzin döküyor. Genco, Melek’in böyle bir yapamayacağını düşünerek Melek’i tehdit ediyor. Annesini akıl hastanesine kapatabileceğini ve Hazan’ı öldürebileceğini söylüyor. Melek tam da bu yüzden Genco’nun ölmesini istiyor. Ve Melek elindeki kibriti çakıyor. Genco kaçmaya kalkışınca da kafasına ağır bir cisimle vuruyor. Nefes, Tahir ve Hazan ortaya geldiklerinde evin alevler içinde olduğunu görüyorlar. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek’i kurtarmak istiyor.

GENCO NEFES’İ KAÇIRIYOR

Ve Hazan ile Tahir canları uğruna Melek’i dışarı çıkarıyor. Genco da kurtuluyor. Kendilerine gelir gelmez Nefes Melek ile dertleşiyor. Ona istediği her şeyi anlatabileceğini söylüyor. Melek, Nefes’in onu anladığını biliyor ve kalbi Nefes’in sevgisi ile doluyor. Genco ise bu durumdan çok rahatsız oluyor ve Nefes’i ortadan kaldırmak istiyor. Bu nedenle de Nefes’i kaçırıyor. Nefes kapıda elinde silahla Genco’yu görünce çok korkuyor, çırğınıyor ama faydası yok. Nefes’i bir depoya atan Genco, onun bebeğinin canını da tehlikeye atıyor. Nefes karnını tutarak acı içinde haykırıyor. Ama Genco’nun umrunda bile değil.

Tahir, Nefes’in kaçırıldığı haberini alınca deliye dönüyor. Tüm ev halkını ayağa kaldırıyor. Öte yandan evi arayan doktor Nefes2in hayati tehlikesi olduğunu çünkü dış gebelik söz konusu olduğunu anlatıyor. Asiye bu haberle şok oluyor.