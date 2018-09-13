Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Sen Anlat Karadeniz yeni fragman geldi!

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Sen Anlat Karadeniz yeni fragman geldi!

Sen Anlat Karadeniz hayranlarına müjde! Dizinin yeni sezona yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı dizi senaryosu ve müzikleri ile dizi severlerden tam not almış ve reyting rekorları kırmıştı. Peki Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında merak edilen bütün ayrıntılar...

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Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkını anlatıyor. Dizi Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Sen Anlat Karadeniz yeni fragman geldi! İşte ayrıntılar…

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle 19 Eylül Çarşamba 20.00’de ATV’de yayınlanacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Karadeniz’e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit’le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes’i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa’nın, Vedat’ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir’in canını almak.