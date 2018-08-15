Sen Anlat Karadeniz yeni sezondan ilk fragman geldi! 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ATV'de yayınlanmaya başlayan Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ilk fragmanı geldi. Dizinin hayranları heyecanla Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon yayın tarihini bekliyor. Peki 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon tanıtımı...

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Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında; son bölümde gemiden sulara atlamak zorunda kalan Tahir’in elindeki bıçakla suyun içinde kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Sen Anlat Karadeniz’in, dizi sezonunun açılacağı Eylül ayı ortalarında izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

YENİ SEZON FRAGMANI

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi genç yıldızların paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında Saniye Hanım’ın telefonda duydukları karşısında yere yığıldığı görülüyor.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.