Sen Anlat Karadeniz 22. bölümde sizi en çok hangi sahne etkiledi?

Sen Anlat Karadeniz 22. bölümde sizi en çok hangi sahne etkiledi?

Sen Anlat Karadeniz 22. bölümü ile yeni sezona başladı. Yaz boyunca dizinin yeni bölümünü bekleyenler sonunda Nefes ile Tahir'in aşkının kurtuluşunu izledi. Dün yayınlanan bölümde en çok sevilen sahneler paylaşıldı ve yorumlar yapıldı. Peki siz en çok hangi sahneyi sevdiniz...

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Sen Anlat Karadeniz’de Tahir’in sulara gömülmesiyle heyecan tavan yaptı. Nefes ile Tahir son ana kadar başlarına ne geleceğini bilmiyordu. İmkansız aşıklar kavuşma umudunu kaybetmese de Vedat tam bir psikopattı. Nefes, Vedat ile evliliği boyunca defalarca ölümden döndü ama bu sefer başkaydı. Çünkü yanında Tahir’i vardı. Onu her kötülüğe karşı koruyan ve kendi ailesini de karşısına alan Tahir.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat’la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan’ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat’ın bir oyunu mudur? Vedat’tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye’nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat’ın ilk hedefi kim olacak?

SEN ANLAT KARADENİZ’İN EN SEVİLEN 4 SAHNESİ?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezona #AhBuSevdaluk Hashtagi ile başladı. Diziyi takip edenler sevdikleri ve duygulandıkları sahneleri sosyal medyadan paylaştılar. Biz de sizler için dün akşam yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’den 4 sahne seçtik. Peki siz en çok hangi sahneden etkilendiniz…

SEN ANLAT KARADENİZ 22. BÖLÜMDEN EN SEVİLEN 4 SAHNE

1. Nefes, Vedat’ı yakasından yakalayıp onunla beraber suya atlar



2. Asiye Mustafa’nın cezaevinden çıkacağını öğrenir



3. Vedat sulara gömülür



4. O gölgesinden korkan Nefes artık yoktur



