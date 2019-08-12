Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ve oyuncuları

Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ve oyuncuları

Sen Benim Her Şeyimsin, yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği, başrollerinde Tolga Çevik ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı 2016 yapımı komedi türündeki Türk filmidir. 9 Aralık 2016 tarihinde vizyona giren film, Çocuk Büyütme Rehberi isimli Meksika yapımı filminden uyarlanılmıştır.

Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu şöyle: Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, “korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin” mottosunu beynine kazır. Çıralı'da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkierinden biri olan Pınar, Sedat’ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul’a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat’ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

SEN BENİM HER ŞEYİMSİN FİLMİNİN OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek’in oturduğu filmin başrolünü Tolga Çevik üstlenirken, filmin kadrosunda kendisine kızı Tuna Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor.