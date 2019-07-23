Sen Benim Herşeyimsin nerede çekildi? İşte oyuncuları ve konusu…

Sen Benim Herşeyimsin nerede çekildi? İşte oyuncuları ve konusu…

Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı başrollerinde Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan’ın yer aldığı Sen Benim Herşeyimsin bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Sen Benim Herşeyimsin nerede çekildi? Sen Benim Herşeyimsin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Tolga Çevik ve Melis Birkan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sen benim Herşeyimsin sinemadan sonra televizyon ekranında olacak. Hiç beklemediği bir anda kendisini bir kız babası olarak bulan Sedat’ın hikayesini konu edinen Sen Benimsin Herşeyimsin’in çekildiği yer, oyuncuları ve konusu…

SEN BENİM HERŞEYİMSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen Benim Herşeyimsin'in çekimleri Kemer'e bağlı Çıralı ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Çıralı, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesi mevkiidir.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN KONUSU NE?

Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, “korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin” mottosunu beynine kazır. Çıralı'da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkierinden biri olan Pınar, Sedat’ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul’a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat’ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner. Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek’in oturduğu filmin başrolünü Tolga Çevik üstlenirken, filmin kadrosunda kendisine kızı Tuna Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN OYUNCULARI

Tolga Çevik

Cengiz Bozkurt

Melis Birkan

Tuna Çevik

Tan Çevik

Hülya Gülşen Irmak

Tuncay Beyazıt

Cem Cücenoğlu