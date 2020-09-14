Sen Çal Kapımı 10. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Selin, Serkan’a geri dönmek istiyor…

Her hafta dizi severler tarafından merakla beklenen Sen Çal Kapımı dizisinin 10. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda; Selin, Serkan'a birlikte olma ihtimalleri varsa Ferit'i terk edebileceğini söylüyor. Serkan'ın ise gelen bu itirafla birlikte aklı iyice karışıyor. Serkan hem Selin'e olan duygularını hem de Eda'ya aşık olup olmadığını sorguluyor.

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM 3. FRAGMANI



SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI



SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM 1. FRAGMANI



SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.